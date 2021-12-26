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В каких сферах украинцы получают самые высокие зарплаты

Опубликован список отраслей, в которых украинцы получают самые высокие заработные платы: названо ТОП-5 профессий

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Согласно данным Госстата, средняя зарплата за ноябрь в Украине составляет 14 тысяч гривен. Но есть сферы деятельности, где доход за месяц намного выше. Какие профессии в стране являются самыми высокооплачиваемыми?

В каких сферах украинцы получают самые высокие зарплаты

Кто получает самые высокие зарплаты в Украине (фото из открытых источников)

Кадровый портал grc.ua представил рейтинг, где указал, что самые высокие зарплаты на данный момент в Украине получают работники IT-сферы и телекоммуникаций. В прошлом месяце их средняя зарплата составила более 62 тысяч гривен. И за последние 8 месяцев их заработки существенно выросли, поскольку весной зарплата таких специалистов была 51,5 тысячи гривен. 

На втором месте находятся топ-менеджеры. Сейчас в среднем за месяц они получают около 45 тысяч гривен, но по сравнению с апрелем текущего года, их заработная плата стала на 4,3 тысячи гривен меньше. 

Третью ступеньку занимают работники сферы консалтинга. За ноябрь они получили в среднем 30,5 тысяч гривен, хотя это на 1,1 тысячи меньше, чем весной.

На четвертую строчку в рейтинге попали специалисты в области строительства и продажи недвижимости. Их среднестатистическая зарплата составляет 28,5 тысячи гривен, при чем с апреля она выросла на 6 тысяч. 

И замыкают пятерку лидеров страховщики. Средняя зарплата в этой отрасли составляет 25,6 тысячи гривен, что на 2 тысячи выше, по сравнению с апрельской. 

Напомним, что масштабы трудовой миграции из Украины впечатляющие – на работу за границу регулярно едут от 3 до 5 млн украинцев. Принимают украинских работников в странах Евросоюза, в Великобритании, в развитой Канаде и США.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем в кошельках украинцы готовятся встречать 2022-й год.


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Источник: https://kiev.grc.ua/
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