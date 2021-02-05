Игорный бизнес: что ожидает Украину в 2021 году

В феврале 2021 года впервые в Украине компания получила лицензию на работу онлайн-казино. Когда другие компании получат лицензии и почему в стране так долго не запускался рынок азартных игр, рассказал первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум.

Что ждёт игорный бизнес в Украине в 2021 году - фото: из открытых источников

В августе 2020 года президентом Владимиром Зеленским был подписан закон о легализации азартных игр в стране. Но первая лицензия была получена только спустя полгода после этого. По словам Баума, причина заключается в правках, которые регулярно вносили в Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр". То есть, постоянно возникала какая-нибудь путаница или же нелогичность.

Почти 700 правок было внесено по вопросам, касающимся расположения игровых залов. В целом, всё это заняло слишком много времени. Если бы закон был принят, как и должен был, в январе прошлого года, то игорный рынок давно уже работал бы в Украине.

Что касается выдачи лицензий, здесь Борис Баум отметил, что документы в Комиссию подало достаточное большое количество компаний. Однако быстро выдать их нет возможности, так как нужно ждать соответствующие согласования от других органов исполнительной власти. Плюс ко всему, значительная проблема кроется во внесении изменений к налоговому кодексу, которые были предложены практически год назад. Вскоре этот вопрос должен быть решен.

"Президент лично два раза сказал о том, что мы должны принять изменения по налоговому кодексу", — сказал Борис Баум.

Член Комиссии по регулированию азартных игр также дал свой прогноз касаемо ситуации на игорном рынке Украине в 2021 году. По его словам, 14 февраля компании начнут получать лицензии на игорную деятельность. После того как это произойдет, можно будет считать, что игорный рынок в Украине официально открыт. В апреле и мае ожидается выдача лицензий крупным компаниям из-за рубежа. Однако для этого необходимо получить официальные данные по новым налогам.

Борис Баум подметил, что многие хотят зайти на игорный рынок Украине, так как это последняя европейская страна, у которой отсутствовал закон об урегулировании азартных игр. Поэтому сейчас крайне важно создавать правильные условия для его легализации в стране.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о сегодняшней ситуации с игорным бизнесом в стране и о вариантах дальнейшего его развития.

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