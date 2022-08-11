McDonald’s восстановит работу части ресторанов в Украине: где откроются первые

Известная сеть фаст-фуд ресторанов возобновляет работу в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

McDonald's

"Приветствую решение компании McDonald's возобновит работу части ресторанов в Украине", — пишет Дмитрий Кулеба.

По его словам, сначала работу восстановят рестораны в столице и на западе Украины.

"Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", — Кулеба.

Глава МИД отметил, что возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Также это рабочие места и налоги в украинский бюджет.

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