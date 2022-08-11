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McDonald’s восстановит работу части ресторанов в Украине: где откроются первые

Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время

сегодня, 15:45
Автор:

Денис
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Известная сеть фаст-фуд ресторанов возобновляет работу в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

McDonald’s восстановит работу части ресторанов в Украине: где откроются первые

McDonald's

"Приветствую решение компании McDonald's возобновит работу части ресторанов в Украине", — пишет Дмитрий Кулеба. 

По его словам, сначала работу восстановят рестораны в столице и на западе Украины. 

"Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", — Кулеба. 

Глава МИД отметил, что возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Также это рабочие места и налоги в украинский бюджет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что отсрочка выплат по госдолгу: что это значит для Украины – могли ли мы получить лучшие условия. Эксперты рассказали, как от этого решения выиграет Украина. 

Читайте также о том, что в Сети появилось первое видео "вспышек" в стороне аэродрома "Зябровка" в Беларуси (ВИДЕО). В стороне аэродрома в Беларуси заметили 8 вспышек. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Шантаж России на Запорожской АЭС: какое решение ожидать от ООН – что может измениться. Ядерный шантаж России может привести к катастрофе международного масштаба. 

Также "Комментарии" информировали о том, что встреча Зеленского и Путина на полях саммита G20: какие есть варианты. Пока что все больше предпосылок к тому, что встреча президентов Украины и РФ может не состояться. 





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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba
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