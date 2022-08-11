Отсрочка выплат по госдолгу: что это значит для Украины – могли ли мы получить лучшие условия

Украина достигла согласия по отсрочке платежей по внешнему долгу до 2024 года. Благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить почти 6 млрд долл, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уточнил, что владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" также приняли предложение по отсрочке. Что это значит для Украины? Могли ли мы получить лучшие условия, нежели просто отсрочка? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Деньги. Фото из открытых источников

Получается, нам списали 4/5 долга, готовы продать купленные за доллар бумаги – за 20 центов

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак поясняет:

"Любые изменения по обслуживанию и погашению долга называются – реструктуризация. Именно об этом сейчас идет речь. Наверное, это может выглядеть как дефолт. Но это не так. Ведь мы не вовремя погашаем долг, согласно добровольному согласию на это кредиторов. Это позитивная для нас новость. Ведь рашисты потирали руки, что не только РФ в дефолте, но и – Украины. Но так выглядит, что Украина избежит дефолта по причине добровольной (по согласованию с кредиторами) реструктуризации долга".

По словам эксперта, условия реструктуризции – мягкие для кредиторов.

"Стоимость украинских бумаг сейчас – низкая, около 20 центов на доллар. То есть, инвестор дал нам доллар, а сейчас он сам оценивает его стоимость в 20 центов. Получается, нам списали 4/5 долга, готовы продать купленные за доллар бумаги – за 20 центов. Обычно такие цены, когда ожидается дефолт. А то, что Украина не дефолтнула, а предложила довольно мягкие условия – всем в плюс. Суть мягких условий в том, что нет списания. Мы не говорим, что отдадим меньше. Мы готовы отдать всё, но позднее. И это для инвесторов приемлемо – отмечает Тарас Козак. – Но я не думаю, что на этом всё закончится. Скорее всего, это лишь первая реструктуризация. Предположительно, через два года, когда будет подходить срок погашения ближайших бумаг, нам еще раз придется идти на такой шаг. Но на сегодня всё выглядит достаточно неплохо и для Украины, и для инвесторов".

Отдельная ситуация, продолжает эксперт, с варрантами (условно списанный долг). Он напоминает, что когда в 2015-м Минфин во главе с Яресько проводил реструктуризацию, широкой аудитории говорили, что нам простили 20% долга. На самом деле мы не списали этот долг – нам его заменили на варранты, которые мы обязаны выплатить на протяжение 20 лет.

"И то, что по варрантам сейчас всё отсрочили лишь на два года – вообще выгодно для инвесторов. Потому что эти два года экономика будет падать. А там условия такие – если экономика падает, значит, выплаты по этому долгу нулевые. А тут Минфин Украины говорит, что мы продолжим выплаты еще на два года. То есть, вместо того, чтобы получить ничего, есть возможность получить, спустя два года, хоть что-то – при условии, что украинская экономика будет расти, – поясняет Тарас Козак. – Подытоживая. Предложенные Украиной условия реструктуризации – очень мягкие. Впереди, скорее всего, еще одна реструктуризация. И инвесторы это понимают. Потому цены на украинские бумаги фактически не изменились в результате этого предложения. Хоть и не все его поддержали".

Была возможность получить лучшие условия

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что новости об отсрочке платежей означают, что в ближайшие полтора года у нас не будет необходимости изыскивать средства для погашения части внешнего долга и его обслуживания.

"Это само по себе хорошо – и безусловный позитив как для экономики в частности, так и для страны в целом", – подчеркивает эксперт.

Но, отмечает он, была возможность получить лучшие условия.

Юрий Гаврилечко поясняет:

"Мало того, была возможность сэкономить не 6, а 18+6=24 млрд долларов (в идеале), если бы Минфин не тормозил, а выкупал долговые обязательства, когда они в первый месяц после 24 февраля котировались в 1/3-1/10 от номинала. Снизить котировки еще ниже можно было объявлением о том, что Украина не собирается погашать и обслуживать долговые обязательства как минимум до конца войны".

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