Украине дали отсрочку по внешнему долгу: какие сроки

Иностранные кредиторы дали нашей стране отсрочку по выплате внешнего долга в двадцать миллиардов долларов. Кроме того, зарубежные партнеры согласились на отсрочку выплаты по облигациям "Укрэнерго" и "Укравтодора". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства финансов Украины и министра финансов Сергея Марченко.

Следовательно, Украине отсрочили выплаты по внешним долгам до конца 2023 года с возможностью продлить эту отсрочку еще на один год. В голосовании за эту отсрочку выплаты приняли держатели примерно 93% совокупной непогашенной условной суммы государственных деривативов, а решение дать отсрочку поддержали держатели примерно 91%.

"Благодаря этому, за два последующих года, мы сможем сэкономить почти 6 млрд долл. США для финансирования других неотложных потребностей бюджета",- сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о приватизации сотен госпредприятий во время войны . 27 июля стало известно, что правительство Украины приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий (ГП). В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют. Власти убеждены, что такой шаг станет частью экономического восстановления страны. Представителю Экономической экспертной платформы Олегу Гетьману малая приватизация госпредприятий целесообразна и сейчас. Ведь в большинстве своем это объекты недвижимости или имущественные комплексы, которые годами неэффективно используются государством или вообще не используются.