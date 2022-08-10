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Украине дали отсрочку по внешнему долгу: какие сроки

Марченко заявил, что благодаря этому можно удовлетворить нужды государственного бюджета страны, находящейся в войне

сегодня, 22:08
Автор:

Лиля Воробьева
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Иностранные кредиторы дали нашей стране отсрочку по выплате внешнего долга в двадцать миллиардов долларов. Кроме того, зарубежные партнеры согласились на отсрочку выплаты по облигациям "Укрэнерго" и "Укравтодора". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства финансов Украины и министра финансов Сергея Марченко.

Украине дали отсрочку по внешнему долгу: какие сроки

Министр финансов Сергей Марченко (иллюстративный фото из открытых источников)

Следовательно, Украине отсрочили выплаты по внешним долгам до конца 2023 года с возможностью продлить эту отсрочку еще на один год. В голосовании за эту отсрочку выплаты приняли держатели примерно 93% совокупной непогашенной условной суммы государственных деривативов, а решение дать отсрочку поддержали держатели примерно 91%.

"Благодаря этому, за два последующих года, мы сможем сэкономить почти 6 млрд долл. США для финансирования других неотложных потребностей бюджета",- сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о приватизации сотен госпредприятий во время войны . 27 июля стало известно, что правительство Украины приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий (ГП). В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют. Власти убеждены, что такой шаг станет частью экономического восстановления страны. Представителю Экономической экспертной платформы Олегу Гетьману малая приватизация госпредприятий целесообразна и сейчас. Ведь в большинстве своем это объекты недвижимости или имущественные комплексы, которые годами неэффективно используются государством или вообще не используются.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06BDLnhy295KiCzoo5YAv3wE1g8h8ujwYbwQdi4Cn6hG8WBFyqjNd3gUL2LDcTh4gl&id=1406292328
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