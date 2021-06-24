«Метинвест» озвучил планы по строительству «зеленого производства стали»

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Корольова Аліна
Группа "Метинвест" изучает
возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием
технологии прямого восстановления железа, что позволит компании существенно
сократить выбросы углекислого газа, сообщил генеральный директор холдинга Юрий
Рыженков в ходе пресс-конференции в Киеве.
Производство стали. Фото с открытых источников
По его словам, компания
сотрудничает с рядом ведущих производителей оборудования для промышленности,
таких как Рrimetals и Siemens, для поиска эффективных решений по декарбонизации металлургического производства.
Одним из них может стать
внедрение технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которая
позволяет отказаться от использования кокса и как следствие сократить выбросы
СО2 практически в 2 раза в сравнении с традиционными методами производства.
Как отметил Рыженков, на
сегодня "Метинвест" уже внедрил производство DRI окатышей — ключевого сырья для
выплавки стали методом прямого восстановления — на Центральном ГОКе и планирует
реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе.
Это позволит обеспечить
будущее более экологичное производство собственным сырьем.
По словам Рыженкова,
строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год может быть
реализовано либо в Мариуполе, либо в Запорожье. Срок реализации — 7-10 лет.
Второе направление — развитие технологии водородного производства стали. В частности, "Метинвест" изучает возможности использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, таких как коксовый газ, в топливо для выплавки стали.
Издание "Комментарии"
ранее писало, что "Метинвест" инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката. Как рассказал директор холдинга Юрий Рыженков, новый
цех позволит компании достичь мирового уровня качества продукции на всех этапах
производства.
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