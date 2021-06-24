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Главная Новости Бизнес новости компаний «Метинвест» озвучил планы по строительству «зеленого производства стали»
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«Метинвест» озвучил планы по строительству «зеленого производства стали»

На сегодня компания уже внедрила производство DRI окатышей – ключевого сырья для выплавки стали методом прямого восстановления

сегодня, 12:34
Автор:

Корольова Аліна

Группа "Метинвест" изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологии прямого восстановления железа, что позволит компании существенно сократить выбросы углекислого газа, сообщил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Метинвест» озвучил планы по строительству «зеленого производства стали»

Производство стали. Фото с открытых источников

"Выбросы СО2 нельзя отфильтровать. Их можно только отловить, но тогда нужны большие мощности для хранения. Это не всегда эффективно. Поэтому мы понимаем что нужно глобально менять техпроцессы", — сказал Рыженков.

По его словам, компания сотрудничает с рядом ведущих производителей оборудования для промышленности, таких как Рrimetals и Siemens, для поиска эффективных решений по декарбонизации металлургического производства.

Одним из них может стать внедрение технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которая позволяет отказаться от использования кокса и как следствие сократить выбросы СО2 практически в 2 раза в сравнении с традиционными методами производства.

Как отметил Рыженков, на сегодня "Метинвест" уже внедрил производство DRI окатышей — ключевого сырья для выплавки стали методом прямого восстановления — на Центральном ГОКе и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе.

Это позволит обеспечить будущее более экологичное производство собственным сырьем.

По словам Рыженкова, строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год может быть реализовано либо в Мариуполе, либо в Запорожье. Срок реализации — 7-10 лет.

Второе направление — развитие технологии водородного производства стали. В частности, "Метинвест" изучает возможности использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, таких как коксовый газ, в топливо для выплавки стали.

Издание "Комментарии" ранее писало, что "Метинвест" инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката. Как рассказал директор холдинга Юрий Рыженков, новый цех позволит компании достичь мирового уровня качества продукции на всех этапах производства.


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Источник: http://uaprom.info/
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