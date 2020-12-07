Метинвест вложил более 100 млн долларов в охрану труда

В 2019 году Метинвест инвестировал 102 млн долларов в инициативы по охране труда. Об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии компании. Фото из открытых источников

Так, группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году Метинвест добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790).

Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

В прошлом году Метинвест также профинансировал программы по обучению и развитию сотрудников (5,8 млн долларов). Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников.

Помимо этого, компания продолжила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

Добавим, что Метинвест также продолжал развивать города присутствия — Мариуполь, Кривой Рог и Запорожье. Группа инвестировала более 11 млн долларов в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

Как ранее сообщалось, Метинвест вложил в экологическую модернизацию 344 млн долларов за 10 лет.

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