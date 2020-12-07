kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19234.03

ETH/USD

597.08

LTC/USD

86.00

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Метинвест вложил более 100 млн долларов в охрану труда
commentss НОВОСТИ Все новости

Метинвест вложил более 100 млн долларов в охрану труда

На счету Метинвест престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero

сегодня, 14:35
Автор:

Станислав Молчанов

В 2019 году Метинвест инвестировал 102 млн долларов в инициативы по охране труда. Об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии компании.

Метинвест вложил более 100 млн долларов в охрану труда

Фото из открытых источников

Так, группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году Метинвест добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790).

Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

В прошлом году Метинвест также профинансировал программы по обучению и развитию сотрудников (5,8 млн долларов). Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников.

Помимо этого, компания продолжила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

Добавим, что Метинвест также продолжал развивать города присутствия — Мариуполь, Кривой Рог и Запорожье. Группа инвестировала более 11 млн долларов в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

Как ранее сообщалось, Метинвест вложил в экологическую модернизацию 344 млн долларов за 10 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://uaprom.info/news/177343-2019-godu-metinvest-dobilsya-minimallnyh-pokazatelej-travmatizma-vremya-sushhestvovaniya-gruppy.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ