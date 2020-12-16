Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Трубы больше не дымят

До последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов приведен к европейским стандартам.

Метинвест модернизировал фабрику в Мариуполе. Фото: metinvestholding

После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%.

В целом же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".

"Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная", — отметил Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.





Как работает система очистки?

Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов.

Первая ступень — грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве

Вторая ступень — доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз

"Нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а наши газоочистки сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м", — объясняет руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко.

Специалисты компании "Метинвест-Инжиниринг" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.





Современная система газоочистки на аглофабрике уже работает. В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров "Спейк" и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.



"Мы завершаем проект длиною более семи лет – один из самых важных в современной истории предприятия. Аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации и в Группе Метинвест приняли своевременное решение. Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит Метинвест. Но самое главное, что такие непростые задачи всегда подкреплены финансами и специалистами. Сегодня трубы аглофабрики больше не дымят. Наша следующая цель – доменный передел, и мы также ее обязательно выполним", — утверждает Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.





Итальянцы и коронавирус

История реконструкции аглофабрики, как история Украины, полна разными событиями и неожиданными поворотами.

Когда проект уже вышел на финишную прямую, в мире разразилась пандемия коронавируса. Во время пусконаладочных работ специалисты Termokimik Corporation должны были установить программное обеспечение, а также провести холодную и горячую прокрутку оборудования аспирационной системы. Но Министерство иностранных дел отозвало всех зарубежных специалистов, работающих в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были спешно покинуть страну. Итальянское правительство объявило жесткий карантин и закрыло офисы промышленных компаний, включая Termokimik.

К середине лета вирус немного утих, и послабление карантина таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики. Итальянские специалисты вернулись в Украину, чтобы закончить отладку оборудования и завершить проект в обещанные жителям Мариуполя сроки.





Хроники реконструкции

Большая стройка на комбинате имени Ильича продолжалась пять с половиной лет. Все это время команда из украинцев и итальянцев работала над модернизацией оборудования на действующем производстве. Монтаж циклонов и рукавных фильтров – конструкций весом сотни тонн – проводили в рекордно короткие сроки. Во всем мире сейчас не строят настолько масштабных систем газоочисток на аглофабриках. И все для того, чтобы ни одна из пяти труб аглофабрики не омрачала мариупольское небо.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Метинвест вложил в охрану труда более 100 млн долларов.

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