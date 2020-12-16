Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

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Станислав Молчанов
До
последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и
до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А
уровень выбросов приведен к европейским стандартам.
Метинвест модернизировал фабрику в Мариуполе. Фото: metinvestholding
После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%.
В целом
же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы
пыли в Мариуполе сократятся на треть.
Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".
Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов.
Первая ступень — грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве
Вторая ступень — доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз
Специалисты компании "Метинвест-Инжиниринг" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.
Современная система газоочистки на аглофабрике уже работает. В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров "Спейк" и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.
История реконструкции аглофабрики, как история Украины, полна разными событиями и неожиданными поворотами.
Когда проект уже вышел на финишную прямую, в мире разразилась пандемия коронавируса. Во время пусконаладочных работ специалисты Termokimik Corporation должны были установить программное обеспечение, а также провести холодную и горячую прокрутку оборудования аспирационной системы. Но Министерство иностранных дел отозвало всех зарубежных специалистов, работающих в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были спешно покинуть страну. Итальянское правительство объявило жесткий карантин и закрыло офисы промышленных компаний, включая Termokimik.
К середине лета вирус немного утих, и послабление карантина таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики. Итальянские специалисты вернулись в Украину, чтобы закончить отладку оборудования и завершить проект в обещанные жителям Мариуполя сроки.
Большая стройка на комбинате имени Ильича продолжалась пять с половиной лет. Все это время команда из украинцев и итальянцев работала над модернизацией оборудования на действующем производстве. Монтаж циклонов и рукавных фильтров – конструкций весом сотни тонн – проводили в рекордно короткие сроки. Во всем мире сейчас не строят настолько масштабных систем газоочисток на аглофабриках. И все для того, чтобы ни одна из пяти труб аглофабрики не омрачала мариупольское небо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Метинвест вложил в охрану труда более 100 млн долларов.
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