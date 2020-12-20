Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок "Столичный"

Министерство юстиции Украины остановило рейдерскую атаку, которая была организована владелицей Stolitsa Group Владой Молчановой на рынок "Столичный". Об этом на своей странице в Facebook сообщила администрация рынка.

Рынок "Столичный" - фото из открытых источников

В заявлении говорится, что на данный момент работа предприятия полностью восстановлена.

"Только благодаря слаженным действиям работников Министерства и лично Министра юстиции удалось "отбить" рейдерскую атаку известного "черного" рейдера — владелицы Stolitsa Group Влады Молчановой и восстановить законную работу предприятия. Мы в очередной раз убедились, что Министерство юстиции Украины стоит на защите интересов украинского бизнеса", — отметил коллектив "Столичного".

Администрация рынка, предприниматели и арендаторы, фермеры и производители выразили большую благодарность Министерству юстиции Украины и его главе Денису Малюське за оперативную реакцию на незаконные действия рейдеров и остановку повторной рейдерской атаки на предприятие на этой неделе.









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