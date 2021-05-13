На АЗС «БРСМ-Нафты» начали выдавать чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" добавила на чек QR-код, чтобы каждый клиент мог убедиться в том, что компания работает честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в Facebook сообщил топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

БРСМ-Нафта. Фото из открытых источников

Как он напомнил, последние недели "БРСМ-Нафта" подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных медиа. Как сообщают в компании, цель атаки — вынудить сеть повысить цены на топливо.

"Поскольку оппоненты закидывают "БРСМ - Нафте" якобы выпуск "левых" чеков , мы решительно и публично опровергаем эти обвинения . Чтобы доказать всем , что наша сеть работает честно и добросовестно платит налоги , с сегодняшнего дня мы начали выдавать чеки с QR- кодом" , — написал Александр Мельничук .

Такие чеки выдаются на всех автозаправочных комплексах "БРСМ-Нафты" каждому клиенту после любой транзакции. Отсканировав код, можно проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы.

"У нас нет ни одного "левого" чека , в чем нас обвиняют некоторые недобросовестные лица — псевдо - эксперты Сергей и Артем Куюны" , — написал Мельничук .

Кроме того, он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию. По словам Мельничука, это вредит их персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса.





Как ранее сообщалось, "БРСМ-Нафта" инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования "БРСМ-Нафта" намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.





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