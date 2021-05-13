На АЗС «БРСМ-Нафты» начали выдавать чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности

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Станислав Молчанов
Сеть
АЗС "БРСМ-Нафта" добавила на чек QR-код,
чтобы каждый клиент мог убедиться в
том, что компания работает
честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в Facebook сообщил топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.
БРСМ-Нафта. Фото из открытых источников
Как он напомнил, последние недели "БРСМ-Нафта" подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных
медиа. Как сообщают в компании, цель атаки — вынудить сеть повысить цены на
топливо.
Такие чеки выдаются на всех
автозаправочных комплексах "БРСМ-Нафты" каждому клиенту после любой транзакции.
Отсканировав
код, можно
проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы.
Кроме того, он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию. По словам Мельничука, это вредит их персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса.
Как ранее сообщалось, "БРСМ-Нафта" инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования "БРСМ-Нафта" намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что
будет с ценами на бензин в мае в Украине.
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