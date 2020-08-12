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На украинский рынок хотят завести рельсы из Казахстана: кому это выгодно

В октябре "Укрзализныця" планирует купить 21 тысячу тонн рельс

12 августа 2020, 11:06
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На украинский рынок хотят завести рельсы из Казахстана: кому это выгодно

Рельсы. Фото: censor.net.ua

"Актюбинский рельсобалочный завод" в Казахстане освоил и сертифицировал производство ж/д рельс по украинскому стандарту ДСТУ. Об этом говорится на сайте предприятия. Теперь казахское предприятие готово заместить рельсы украинского производства в закупках "Укрзалізниці". 

Ближайшая крупная закупка рельс должна состояться уже этой осенью. На 7 октября назначен  полумиллиардный тендер на закупку 21 000 тонн рельс, в котором АРБЗ также может принять участие.

Среди тех, кому может быть выгодна победа в тендере казахских поставщиков, может быть член Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Кристиан Кун. Как писал ранее информационный портал "СтопКор", Кун отвечает за закупочную политику в УЗ, в то же время возглавляет совет директоров "Казахстанских железных дорог". Например, в мае этого года он опекался закупкой масел у казахской компании. Также член наблюдательного совета "Укрзализныци" может быть заинтересован в поставке новых колес для подвижного состава производства казахского "Проммашкомплекта". Сейчас компания как раз сертифицирует свою продукцию в Украине. 

Из-за конфликта интересов и постоянных скандалов в топ-менеджменте в июле коллеги Куна по "Укрзалізнице" подняли вопрос об его увольнении из Набсовета. Однако, как долго он будет рассматриваться - пока неизвестно.  

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что "Укрзализныця" запустила поезд в Карпаты



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