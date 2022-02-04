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Налоговики не нашли задолженностей на предприятиях группы "Метинвест": почему проводились обыски

1 февраля правоохранители провели обыски на предприятиях группы "Метинвест" из-за вероятных налоговых нарушений

сегодня, 17:58
Автор:

Людмила Слободенюк
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В сети появились фотографии документов, подтверждающих, что правоохранители не нашли налоговых долгов у компаний группы "Метинвест", где 1 февраля налоговики провели обыски. Об этом пишет "УНИАН", передает портал "Комментарии".

Налоговики не нашли задолженностей на предприятиях группы "Метинвест": почему проводились обыски

Обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест". Фото из открытых источников

В распоряжении сайта "УНИАН" оказались письма Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, которые подтвердили отсутствие долгов на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранили провели обыски 1 февраля из-за якобы налоговых нарушений.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Метинвест", занимающихся горно-обогатительной деятельностью, в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов. Эта сумма превысила общую сумму налогов в 2020 году в 2,4 раза.

"Прошедший год стал рекордным по сумме уплаченных налогов за всю историю существования. Этому поспособствовала и благоприятная рыночная ситуация, и повышение операционной эффективности компании", — пишет издание.

Издание "УНИАН" политолог Николай Давыдюк отметил, что подобные действия правоохранителей похожи на попытку давления на украинский бизнес и это может негативно повлиять на инвестклимат в государстве.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что по данным Министерства аграрной политики, стартовая стоимость на аукционах по продаже или аренде земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 430%.

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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/nalogovye-organy-podtverdili-otsutstvie-nalogovoy-zadolzhennosti-na-predpriyatiyah-gruppy-metinvest-dokumenty-novosti-ukraina-11694043.html
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