Назвали самые дорогие бренды мира: какие компании получают наибольшую прибыль

Apple остается самым дорогим брендом в мире с рекордной стоимостью более 355 миллиардов долларов США, за ней следуют Amazon и Google. Об этом свидетельствуют данные Brand Finance Global 500.

Девушка на фоне логотипа Apple - фото из открытых источников

Apple держится на первом месте с рекордной оценкой. Apple сохранила звание самого дорогого бренда в мире после увеличения на 35% до 355,1 миллиарда долларов США – самой высокой стоимости бренда, когда-либо зафиксированной в рейтинге Brand Finance Global 500.



Amazon присоединился к Apple, преодолев отметку в 300 млрд долларов США, увеличив стоимость бренда на 38% до 350,3 млрд долларов, преодолев проблемы глобальной цепи поставок и дефицит рабочей силы. С июня 2021 года компания наняла 133 000 новых сотрудников и недавно объявила о планах нанять еще 125 000 почасовых работников в ожидании дальнейшего роста.

У Google наблюдался подобный рост стоимости бренда на 38% до 263,4 миллиарда долларов США. Бренд возлагается на рекламу для подавляющего большинства своих доходов, и пострадал в начале пандемии, поскольку расходы на рекламу упали из-за неопределенности. Однако по мере того как мир приспособился к новой норме, а люди проводили все больше времени в Интернете, рекламные бюджеты снова расширились, а бизнес Google восстановился, что привело к здоровому повышению стоимости бренда.



Новый участник TikTok, признанный самым быстро растущим брендом в мире, вырос на 215%, что свидетельствует о ведущем глобальном перевороте в потреблении медиа.

Технология остается самой ценной отраслью, в то время как розничная торговля на втором месте превышает отметку в 1 триллион долларов США после роста стоимости бренда на 46% во время пандемии COVID-19.

США и Китай продолжают доминировать, претендуя на 2/3 ценности бренда в рейтинге, в то время как Индия наблюдает самый быстрый рост в пандемии среди ведущих стран – на 42%.

WeChat второй год подряд назвали сильнейшим брендом в мире с лучшим баллом 93,3 из 100 и элитным рейтингом AAA+.

Сатья Наделла из Microsoft занимает первое место в рейтинге Brand Finance Brand Guardianship Index 2022 из 250 лучших генеральных директоров в мире.

Рейтинг компаний:

Apple ( $355,1 млрд )

Amazon ($350,3 млрд)



Google ($263,4 млрд)

Microsoft ($184,2 млрд)

Walmart ($111,9 млрд)

Samsung Group ($107,3 млрд)

Facebook ($101,2 млрд)

ICBC (Промышленно коммерческий банк Китая, $75,1 млрд)

Huawei ($71,2 млрд)

Как сообщали ранее "Комментарии", акции компании Tesla падают, а капитал Илона Маска уменьшается.

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