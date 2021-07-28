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НБУ предупреждает украинцев о мошенниках

Мошенники придумали новую схему "развода" людей

сегодня, 18:49
Автор:

Мокрик Анастасия

В Сети был обнаружен сайт, который пытается выдать себя за систему BankID НБУ. Об этом сообщает в пресс-службе Национального банка Украины.

НБУ предупреждает украинцев о мошенниках

В НБУ рассказали о новой мошеннической схеме - фото: из открытых источников

По словам источника, мошенники придумали новую схему "развода" людей. На похожем сайте в отдельной графе они предлагали пользователям оставить данные о своих платежных картах и финансового номера. На это стоит обратить внимание в первую очередь, так как BankID НБУ никогда не собирает и не хранит персональные данные граждан, вплоть до их номеров телефонов. 

На сегодняшний день сайт-подделка уже заблокирован. Однако появление таких ресурсов в последнее время перестало быть редкостью. К примеру, совсем недавно в пресс-службе ПриватБанка сообщалось об обнаружении сайта, который использовал логотип и айдентику банка. Аферисты использовали ссылки на несуществующие инвестиционные проекты. Сейчас уже сайт также заблокирован. 

В НБУ предупредили, что все сайты в Интернете, которые принадлежат Нацбанку, размещаются только лишь на государственном домене gov.ua. Пользователей просят быть осторожнее и всегда обращать на это внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что аферисты придумали новую схему и теперь "терроризируют" украинцев, присылая им электронные письма. Примечательно, что они используют домен правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, как аферисты обманывают украинцев на почте. Жертвой такой мошеннической схемы оказалась жительница одного из украинских городов. Она рассказала, как мошенники выманили у нее деньги, а взамен прислал кирпич. 



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/viyavleno-shahrayskiy-sayt-scho-vidaye-sebe-za-sistemu-bankid-nbu
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