Не соответствуют требованиям: США оштрафовали Mercedes на круглую сумму

США обвинили немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, в занижении показателей вредных выбросов своих авто, а затем оштрафовали на 1,5 млрд долларов. Об этом пишет CBS News.

Источник: nl.glassdoor.be

В свою очередь, концерн Daimler дал обязательства отозвать и бесплатно отремонтировать четверть миллиона уже проданных автомобилей, уровень выброса выхлопных газов которых не соответствует американским стандартам. На покрытие требований потребительских исков концерн выделит 700 млн долларов.

Кроме того, автомобильного гиганта обязали отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и столько же грузовиков в течение трех лет.

Предполагается, что владельцы отремонтированных автомобилей с установленным программным обеспечением, которое регулирует выброс выхлопных газов, в течение пяти лет ежегодно должны будут проходить тестирование.

Это уже не первый скандал, связанный с корпорацией. В сентябре прошлого года немецкий автопроизводитель Daimler заплатил штраф в размере 870 млн евро из-за того, что дизельные автомобили были допущены к эксплуатации, несмотря на превышение оксида азота в выхлопах.

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