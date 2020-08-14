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Главная Новости Бизнес новости компаний Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению, - Давидюк
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Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению, - Давидюк

Политолог Давидюк призвал власть обратить внимание на неэффективность работы наблюдательных советов госкомпаний

сегодня, 14:17
Автор:

Станислав Молчанов
Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению, - Давидюк

Правительству следует изучить эффективность наблюдательных советов государственных компаний, особенно некоторых иностранных граждан, которые зачастую игнорируют свои обязанности. Об этом заявил "Комментариям" политолог Николай Давидюк, комментируя итоги голосования наблюдательного совета "Укрзализныци" за кандидатуру главы правления компании.

Как известно, 13 августа член набсовета УЗ, гражданин Германии Кристиан Кун воздержался от голосования за кандидатуру Владимира Жмака, объяснив это тем, что не присутствовал на рассмотрении кандидатов на интервью.

"Полноценное участие в назначении руководства компании – одна из немногих обязанностей членов набсовета, за которые они исправно получают немаленькую заработную плату. И если Кристиан Кун эту функцию игнорирует, нужно рассмотреть вопрос о его способности выполнять оплачиваемую работу. Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению", - считает Николай Давидюк.

Давидюк отметил, что раньше Кристиан Кун фигурировал в скандале с конфликтом интересов, потому что занимает должность главы совета директоров ЖД-перевозчика в Казахстане.

"Кроме того, он же ранее обвинялся в лоббировании интересов казахских поставщиков комплектующих для вагонов Укрзализныци. Странно, что на это у члена наблюдательного совета УЗ время нашлось", - резюмирует политолог.

Ранее "Комментарии" узнали, за что Украина платит зарубежным членам набсоветов миллионы.


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