logo
Русский Українська

BTC/USD

43439.10

ETH/USD

3409.01

LTC/USD

311.95

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ

В журналистском расследовании сообщили, как могут быть связаны ОККО и эксперт Сергей Куюн

сегодня, 18:45
Автор:

Станислав Молчанов








В журналистском расследовании "Особливий погляд" заявили, что якобы участники топливного рынка ОККО, WOG и SOCAR запустили масштабную кампанию по дискредитации конкурентов и тратят на эти цели миллионы гривен.

ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ

АЗС Украины. Фото из открытых источников

По данным журналистов, в отличие от других участников рынка компании якобы хотят получать до 11 грн чистой маржи с каждого литра топлива, в то время как как другим сетям для работы и развития достаточно 3,5 грн.


В программе "Особливий погляд" заявили, что для информационных атак на конкурентов ОККО с партнерами якобы может использоваться экспертная организация "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна.

ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 2

Как пример журналисты указывают на исследование качества топлива на АЗС сети БРСМ, Motto и SUN OIL, которое в программе называют сомнительным. Профильные эксперты говорят, что возможны подтасовка и манипуляции фактами.

"Когда на камеру видят, кто отбирает, как отбирают, как пломбируют, как составляются протоколы. То это объективно. Вы не можете подменить, потому что лаборатория эту пломбу потом считывает и вносит в свой акт. Когда отобрано непонятно как, непонятно кем, непонятным способом и в непонятное время, а потом лаборатория выписывает вам протоколы, доверия к таким протоколам нет" - говорит глава Союза потребителей Украины Олег Цвилик.

О признаках возможного картельного сговора говорит бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"Весь мировой опыт, мировая практика в антимонопольной сфере говорит о том, что именно такие профессиональные ассоциации обычно и выступают той площадкой для заговоров. АМКУ приходил с проверкой в нефтегазовую ассоциацию, но, к сожалению, со стороны работников ассоциации, в том числе руководителя, совершались препятствия АМКУ в ее проведении. Так, сотрудникам АМКУ не был предоставлен доступ к персональным компьютерам, телефонам, перепискам", — отметила эксперт.

В сюжете программы "Особливий погляд" отмечается, что Куюн якобы может получать зарплату от компании ОККО и ее партнеров.

Журналисты "Особливого погляду" ссылаются на данные, обнародованные в Сети. Сообщается, что в 2019 году на счета компании Куюна "А-95" компании якобы могло поступить 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн – якобы от АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть ОККО). По данным журналистов, в 2020 году общая сумма поступлений могла составить 4,6 млн грн, а от АО "Концерн Галнафтогаз" — почти 1,30 млн грн. В видео программы "Особливий погляд" утверждается, что Нефтегазовая ассоциация Украины якобы может платить по 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.

ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 3
ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 4
ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 5

Как заявил глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив, Сергей Куюн, Консалтинговая группа А-95, Неля Привалова и Нефтегазовая ассоциация якобы могут "отрабатывать гонорар" от ОККО.

ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 6
ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ - фото 7

Ранее сообщалось, что одновременный рост цен на бензин в сетях SOCAR, WOG и ОККО говорит о картельном сговоре трех лидеров топливного рынка Украины. Такое заявление сделала бывшая уполномоченная АМКУ.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/EUedOXdn5Vk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ