ОККО и Куюн ведут масштабную кампанию против конкурентов на топливном рынке – СМИ



















В журналистском расследовании "Особливий погляд" заявили, что якобы участники топливного рынка ОККО, WOG и SOCAR запустили масштабную кампанию по дискредитации конкурентов и тратят на эти цели миллионы гривен.

АЗС Украины. Фото из открытых источников

По данным журналистов, в отличие от других участников рынка компании якобы хотят получать до 11 грн чистой маржи с каждого литра топлива, в то время как как другим сетям для работы и развития достаточно 3,5 грн.





В программе "Особливий погляд" заявили, что для информационных атак на конкурентов ОККО с партнерами якобы может использоваться экспертная организация "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна.





Как пример журналисты указывают на исследование качества топлива на АЗС сети БРСМ, Motto и SUN OIL, которое в программе называют сомнительным. Профильные эксперты говорят, что возможны подтасовка и манипуляции фактами.

"Когда на камеру видят, кто отбирает, как отбирают, как пломбируют, как составляются протоколы. То это объективно. Вы не можете подменить, потому что лаборатория эту пломбу потом считывает и вносит в свой акт. Когда отобрано непонятно как, непонятно кем, непонятным способом и в непонятное время, а потом лаборатория выписывает вам протоколы, доверия к таким протоколам нет" - говорит глава Союза потребителей Украины Олег Цвилик.

О признаках возможного картельного сговора говорит бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"Весь мировой опыт, мировая практика в антимонопольной сфере говорит о том, что именно такие профессиональные ассоциации обычно и выступают той площадкой для заговоров. АМКУ приходил с проверкой в нефтегазовую ассоциацию, но, к сожалению, со стороны работников ассоциации, в том числе руководителя, совершались препятствия АМКУ в ее проведении. Так, сотрудникам АМКУ не был предоставлен доступ к персональным компьютерам, телефонам, перепискам", — отметила эксперт.

В сюжете программы "Особливий погляд" отмечается, что Куюн якобы может получать зарплату от компании ОККО и ее партнеров.

Журналисты "Особливого погляду" ссылаются на данные, обнародованные в Сети. Сообщается, что в 2019 году на счета компании Куюна "А-95" компании якобы могло поступить 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн – якобы от АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть ОККО). По данным журналистов, в 2020 году общая сумма поступлений могла составить 4,6 млн грн, а от АО "Концерн Галнафтогаз" — почти 1,30 млн грн. В видео программы "Особливий погляд" утверждается, что Нефтегазовая ассоциация Украины якобы может платить по 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.

Как заявил глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив, Сергей Куюн, Консалтинговая группа А-95, Неля Привалова и Нефтегазовая ассоциация якобы могут "отрабатывать гонорар" от ОККО.

Ранее сообщалось, что одновременный рост цен на бензин в сетях SOCAR, WOG и ОККО говорит о картельном сговоре трех лидеров топливного рынка Украины. Такое заявление сделала бывшая уполномоченная АМКУ.

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