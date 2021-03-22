Отказ Proton Energy поставлять дизель на украинский рынок: как это повлияет на цены

В Минэкономики проведены совещания с ключевыми ассоциациями нефтегазового комплекса и участниками рынка в связи с недавними заявлениями компании Proton Energy Group о приостановлении поставки дизельного топлива на украинский рынок. "Комментарии" узнали у экспертов, что происходит, почему и какие могут быть последствия.

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"Рост цен может быть до 1 грн на литре"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что компания Proton Energy фактически отказалась работать на рынке Украины, аргументируя это санкциями против своих партнеров.

"Логично, что они видят риски для себя. Однако ресурс поставляет Роснефть, которая может найти других партнеров для поставок газа и дизеля в Украине. Скорее всего, так и будет, — прогнозирует Юрий Корольчук. — Позиция россиян — не терять рынок сбыта. Но и не создавать конфликт. Поэтому, думаю, произойдет замещение".

Хуже, если Роснефть снимет с себя этот вопрос — и другие украинские компании будут хаотично искать ресурс на всех возможных рынках. Тогда рост цен может быть до 1 грн на литре, не исключает эксперт.

"Политическое давление можно остановить экономическими инструментами"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, считает, что острого дефицита на рынке нефтепродуктов Украины не будет. А заявления российского бизнеса считает не чем иным, как применением Кремлем энергетики в своих политических стратегиях.

"В целом ситуация очень похожа на то, как Газпром в свое время прекращал поставки природного газа. И чем это закончилось? Диверсификацией и потерей рынка монополистом", — напоминает эксперт.

Он отмечает, что политическое давление можно остановить экономическими инструментами.

"В 2020 году Proton Energy занимали более 20% в структуре поставок дизельного топлива и сжиженного газа на украинский рынок. Пик спроса, особенно на дизельное топливо, приходится на середину апреля, что связано с началом посевной кампании. Это означает, что крупные потребители имеют три недели времени для подписания новых контрактов. Существует три источника покрытия дополнительной потребности Украины. Первый — увеличение отгрузок в морских портах, где наблюдается профицит мощностей приема. Впрочем, могут возникнуть проблемы с пропускной способностью железной дороги. Нужно делать расчеты. На мой взгляд, 180 тыс. тонн можно получить. Второй источник — это искать дополнительные объемы в Польше и странах Прибалтики. Что касается поставок из Беларуси, неизвестно насколько политический фактор повлияет на отпускную цену в новых контрактах. Третье — увеличение производства на отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях", — отмечает Максим Билявский.

По его мнению, в случае несвоевременного покрытия потребности, цены, вероятно, могут подняться до 30%. К наибольшим рискам эксперт относит спекуляции с ценами в розничном сегменте на фоне новостей о возможном дефиците топлива.

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