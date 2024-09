Hello Kitty празднует 50-летие: в продаже появилась золотая монета за сумасшедшую цену

В честь 50-летия культового персонажа Hello Kitty, компания Sanrio выпускает эксклюзивную золотую памятную монету, обещающую стать настоящей изюминкой для коллекционеров. Стоимость этой редкой монеты составляет 657 800 иен – около 4 600 долларов, или почти 200 000 гривен.

Hello Kitty 50 лет. Фото: Sanrio

Компания Sanrio сообщает, что коллекционная монета изготовлена из 99,99% чистого золота, а ее диаметр составляет 5 см. На монете изображен поезд "Синкансен" вместе с Hello Kitty и другими популярными персонажами Sanrio, такими как My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin, Kuromi и Little Twin Stars. Sanrio выпустит всего 500 таких монет в продажу. Кроме того, каждая из монет будет иметь специальную акриловую подставку для демонстрации.

Официальный запуск предварительных заказов прошел 19 сентября, а доставка планируется на март 2025 года. По словам представителей Sanrio, эта монета символизирует не только 50-летнюю историю Hello Kitty, но и радость и вдохновение, которые дарит персонаж своим поклонникам по всему миру.

Hello Kitty – это всемирно известный персонаж, созданный японской компанией Sanrio в 1974 году. Ее разработала дизайнер Юко Шимизу. Первоначально Hello Kitty появилась на маленьком кошельке и быстро завоевала популярность среди детей и взрослых. Персонаж изображен как белый котенок с бантиком на ушке.

В течение десятилетий Hello Kitty стала символом поп-культуры и вышла за пределы игрушек, появившись на одежде, аксессуарах, технике, даже в фильмах и телевизионных шоу. Она также является одним из самых прибыльных брендов в мире и приносит Sanrio более миллиарда долларов ежегодно.

