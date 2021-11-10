Посоветовался с подписчиками: Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Известный американский миллиардер Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg,

Илон Маск потерял 50 миллиардов. Фото: Pixabay

Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов после падения стоимости акций компании Tesla. Падение происходило на протяжении двух дней.

Снижение цен произошло после опроса миллиардером своих подписчиков в социальной сети Twitter. Тогда он спросил у людей стоит ли ему продавать 10% своей доли компании. Кроме того, в Сети появлялась неподтвержденная информация о том, что брат Маска Кимбал продал акции незадолго до этого события.

Как отмечает СМИ, данное двухдневное падение акций стало самым большим в истории индекса миллиардеров Bloomberg, а также самым большим однодневным падением после того, как миллиардер Безос потерял 36 миллиардов долларов в связи с разводом.

В добавок ко всему, завершением истории стал инсайдерский отчет, в котором указывается, что Илон Маск продает свои акции потому что якобы хочет покрыть свои личные долги.

Несмотря на все это, Маск продолжает возглавлять список Forbes и оставаться самым богатым человеком в мире.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в электромобилях производства американской компании Tesla была выявлена опасная ошибка, которая может приводить к ДТП. Дело в том, что из-за сбоя в работе полуавтопилота система получает ложные сообщения об угрозе столкновения. После этого включается автоматическая система торможения. Ошибка была замечена во всех моделях Tesla выпускаемых с 2017 года.

Также портал "Комментарии" писал о том, что капитализация американской компании Tesla уже превысила один триллион долларов. Чистая прибыль за год увеличилась примерно в пять раз.

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