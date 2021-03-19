Работники "Укрзализныци" заявили, что остановят все перевозки: когда и почему

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Елизавета Черных
Через две недели сотрудники "Укрзализныци" планируют страйк, при этом приостановив все перевозки. По словам железнодорожников, "проблемные вопросы" на предприятии не решаются. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на сообщение главы временной следственной комиссии Рады Украины по проверке и оценке состояния "Укрзализныци", нардепа партии "Слуга народа" Юлии Гришиной.
Сотрудники "Укрзализныци" заявили, что остановят все перевозки - фото из открытых источников
Напомним, что Кабинет министров Украины 17 марта, согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика. Эксперты считают, что решение об увольнении Владимира Жмака с должности главы правления УЗ, которую он занимал с конца августа прошлого года, подтверждает проблемы "Укрзализныцы". И то, что там идет постоянная борьба за сферы влияния. Причем ведут ее те, кто уже давно "в теме", знает схемы, потоки – и не желает ими делиться. Ситуацию в целом в "Укрзализныце" достаточно печальная. Видим падение грузоперевозок, видим проблемы с инфраструктурой, огромные финансовые потери. В этом году впервые заложили средств на обновление пассажирского состава. Но в целом ситуация достаточно критичная. Инвестиций серьезных нет, не налажены бизнес-процессы. А решать проблемы поднятием цен на билеты – не вариант. Пассажиры и так не всегда могут потянуть действующие расценки. Есть глобальные вопросы по Набсовету. Детальнее читайте в нашем материале.
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