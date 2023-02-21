Раша гудбай: Укрзализныця начинает программу «Железная украинизация»

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Моесеенко Валентина
Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", предусматривающая абсолютный отказ от всего, что так или иначе связано с Россией: начиная с использования языка агрессорки, заканчивая отметками на столбиках и светофорах, пишут "Комментарии".
Всего российско-имперского планируют избавиться за три года
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По их данным, это не всегда все просто и быстро. Иногда, чтобы не нарушать законы, были вынуждены закрывать баннерами то, что нужно уничтожить, потому что совет и россия сильно проникли в железнодорожную систему.
Главная цель – избавиться от имперских и русских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Программа рассчитана на три года (2023–2025).
Кое-что уже сделано:
- изучены юридические и технические аспекты;
- проработана информация об объектах, нуждающихся в украинизации;
- создана комплексная программа украинизации железной дороги.
По его словам, еще летом 2022 года начали процесс подготовки к полной дерусификации: изучили все возможные юридические и технические проблемы, собрали в кучу все, что нужно дерусифицировать, а это – огромное количество названий, отметок, визуальных объектов, тона документации. На основе этих данных и составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или русские названия, а фундаментально меняет Украинскую железную дорогу.
Напомним, как писали "Комментарии" ранее, еще осенью Укрзализныця объявила о переходе на новые стандарты обслуживания, аналогичные тем, которые предлагают европейским дипломатам.
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