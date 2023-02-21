Раша гудбай: Укрзализныця начинает программу «Железная украинизация»

Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", предусматривающая абсолютный отказ от всего, что так или иначе связано с Россией: начиная с использования языка агрессорки, заканчивая отметками на столбиках и светофорах, пишут "Комментарии".



Всего российско-имперского планируют избавиться за три года

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

" Более 100 лет мы проходим процесс украинизации страны, который после российского гнета стартовал еще во времена УНР и Гетманата. Впоследствии этот процесс остановила советская власть, и фактически только с провозглашением независимости Украины в 1991 году мы снова встали на рельсы украинизации ", – говорят в пресс-службе Укрзализныци.

По их данным, это не всегда все просто и быстро. Иногда, чтобы не нарушать законы, были вынуждены закрывать баннерами то, что нужно уничтожить, потому что совет и россия сильно проникли в железнодорожную систему.

Но ничто не остановит идею, время которой наступило. Пора навсегда избавиться от советского и имперского прошлого, выбросить на свалку истории все, что нас связывает с Россией — оккупантом и врагом, пытающимся уничтожить Украину. Пора полностью украинизировать железную дорогу ", — убежден глава АО "Укрзализныця" Александр Камышин .

Главная цель – избавиться от имперских и русских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Программа рассчитана на три года (2023–2025).

Кое-что уже сделано:

- изучены юридические и технические аспекты;

- проработана информация об объектах, нуждающихся в украинизации;

- создана комплексная программа украинизации железной дороги.

Да, это будет большая работа, к проведению которой мы уже готовы. Но ведь и эффект от нее однозначно стоит и цены, и усилий”, — добавляет Александр Камышин.

По его словам, еще летом 2022 года начали процесс подготовки к полной дерусификации: изучили все возможные юридические и технические проблемы, собрали в кучу все, что нужно дерусифицировать, а это – огромное количество названий, отметок, визуальных объектов, тона документации. На основе этих данных и составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или русские названия, а фундаментально меняет Украинскую железную дорогу.

" Названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и т.д. Да, это будет не бесплатно, это будет сложная, кропотливая, титаническая работа . И ее даже сравнить нельзя с ценой, которую все мы платим сегодня за окончательное "прощай, Россия" , – резюмирует Камышин.

Напомним, как писали "Комментарии" ранее, еще осенью Укрзализныця объявила о переходе на новые стандарты обслуживания, аналогичные тем, которые предлагают европейским дипломатам.