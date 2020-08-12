Rosava уклоняется от уплаты долгов кредиторам – СМИ

Крупнейший украинский производитель шин Rosava продолжает затягивать судебные разбирательства в рамках дела о ликвидации предприятия. Компания, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, пытается уйти от уплаты миллиардов гривен кредиторам. Об этом говорится в статье "РБК-Украина".

Так, дело о банкротстве ЧАО "Росава" тянется еще с 2018 года. К тому моменту компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. Значительная часть из них – это долги банку "Финансы и кредит", который был также аффилирован с Константином Жеваго и прошел процедуру ликвидации. Позднее Фонд гарантирования вкладов продал на аукционах эти долги, однако судебные решения по ним затягиваются. Сообщается, что в период с декабря 2018 года и до июня этого года ликвидатор ЧАО "Росава" арбитражная управляющая С.С. Демина не выполнила ни единого действия, направленного на исполнение ликвидационной процедуры и удовлетворение требований кредитора.

В статье говорится, что новый владелец долга, компания "Инвестохиллс Веста", требует возврата средств в размере 2,7 млрд грн, выданных в качестве кредитов ЧАО "Росава". А также более 13 млрд грн, которые были выданы связанным с банком и ЧАО "Росава" компаниям, по которым ЧАО "Росава" выступила имущественным и финансовым поручителем. Но в признании этих требований постановлением от 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киевской области отказал.

Основатель компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков считает, что отказ суда признать часть их прав требования к ЧАО "Росава" - не логичен.

"После принятия решения акционерами предприятия о закрытии юрлица все требования полностью признал председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолий Полищук. Мы будем добиваться справедливости в Верховном суде", - сказал Волков.

Отмечается, что 27 августа этого года Верховный суд назначил рассмотрение жалобы "Инвестохиллс Веста" на определение Северного апелляционного хозяйственного суда от 07.04.2010 про остановку и экспертизу по заявлению кредитора ООО "Премиори".

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов призвал вкладчиков банков-банкротов забрать 3 млрд грн.

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