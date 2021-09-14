С "Укрзализныци" хотят списать долги Донецкой ЖД: при чем здесь российский капитал

Член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Укрзализныця" (УЗ) Сергей Лещенко завил, что осуществляются попытки списать деньги с УЗ по долгам Донецкой железной дороги (ДЖД), активы которой остались на неконтролируемых территориях ЛНР/ДНР.

С "Укрзализныци" хотят списать долги Донецкой ЖД - фото из открытых источников

Насколько описанная Лещенко ситуация соответствует действительности? Существуют ли озвученные риски? Или он пытается обелить нынешнее руководство и набсовет УЗ, к которым имеется немало вопросов? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Происходящее сегодня – игры, в том числе закулисные, которые приносят кому-то деньги

Кандидат экономических наук Андрей Рязанцев, который с декабря 2016-го по 30 мая 2019-го являлся директором по экономике и финансам АО "Укрзализныця", а с июня 2019-го по май 2020-го – директором по развитию бизнеса АО "Укрзализныця", отмечает, что проблема долгов ДЖД существует с момента начала конфликта.

"Значительная часть имущества (локомотивы, вагоны) осталась на неподконтрольной территории. Но до последнего времени УЗ надежно охранял закон о моратории на взыскание средств УЗ по тем железным дорогам, имущество которых не удалось, в связи с военными действиями, вернуть, – поясняет Андрей Рязанцев. – В те годы, когда я работал в УЗ, у нас даже была позитивная практика судебных решений по поводу того, что УЗ не является правопреемником данных долговых обязательств. Раз она не приняла активы, соответственно, не могла принять и пассивы. Кстати, дата начала УЗ в новом виде, в виде единой структуры, куда вошли ранее существующие госпредприятия — конец 2015 года".

Впрочем, отмечает эксперт, прецеденты взыскания средств были.

"До введения моратория банк ПУМБ Рината Ахметова и группа ТАС Сергея Тигипко успели выиграть судебные дела и получить с УЗ свои долги. Потом еще были случаи, когда по решению суда взыскивали с УЗ немалые суммы по какому-то интересному делу, где фирма была ликвидирована, но ее восстановили и быстро провели всё через судебные инстанции, списав деньги с УЗ. Постоянно такие пробы осуществлялись, искали дырки в этой обороне, чтобы деньги получить, – рассказывает Андрей Рязанцев. – И всё же на нас было решение о временном моратории на такого вида долги до момента, пока не будут завершены военные действия и УЗ не сможет принять соответствующие активы к себе на баланс. В тот момент и пассивы — долги тоже будут подлежать выплате".

Но потом, продолжает эксперт, появились "самые умные", которые решили путем принятия судебных решений, через судебную практику, добраться до денежных средств, которые УЗ теоретически должна.

"И базируясь на практике данных весьма сомнительных решений судебных инстанций, которые в значительной степени противоречат закону о моратории на принудительное взыскание соответствующих долгов, появилась возможность при определенных обстоятельствах пытаться взыскать их с УЗ. А ведь это не обычные долги, по тем же кредитам, связанным с ДЖД. В большинстве своем – речь о банках с российским капиталом. Что в нашем случае, безусловно, придает ситуации еще больший резонанс", – подчеркивает Андрей Рязанцев.

Этот резонанс, по его мнению, использует Лещенко, играя в популизм.

"Он пытается пиариться на темах, которые наиболее горячие. Я уже не обращаю внимания на то, что он пишет, как заламывает руки, рассказывая, как много сил они потратили, чтобы отстоять эти деньги до последнего. Как они борются. Если бы действительно боролись, заблаговременно решали бы эти вопросы на уровне руководства государства, как в свое время делали мы, когда добивались принятия решений судами о том, что УЗ не является правопреемницей этих долгов. Но для этого нужно работать, а не сидеть постоянно в Фейсбуке, в телеграм-каналах, занимаясь популизмом, – отмечает Андрей Рязанцев. – Подобными заявлениями Лещенко, как мне кажется, пытается отвести внимание правоохранителей от тех, кто собственно эти схемы где-то и курировал от УЗ. Ведь если эти долги обслуживают, значит это кому-то нужно. И происходящее сегодня – игры, в том числе закулисные, которые приносят кому-то деньги".

Факт взыскания с и так полумертвого предприятия больших сумм в пользу кошельков из РФ — это полный бред

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов напоминает, что в 2013 и тем более с 2014 года, УЗ была в критическом положении. Даже до потери грузопотоков Донецкой ЖД не редко приходилось собирать на выплату зарплат по всем кредитным линиям.

"В начале 2014-го это стало очень заметно – и УЗ брала кредиты у всех банков, которые были согласны дать деньги. И под любые проценты. Так, Таскомбанк выдал кредиты УЗ в 2014 году по 80 млн. грн (лимит по нормативам НБУ) под 22-25% годовых. На каждую ЖД. На тот момент такая была система. Сама УЗ была не более чем средством взаиморасчётов и координатором почти независимых ЖД. И кредиты брались именно на них. Поэтому кредит, о котором говорит Лещенко, таки был. И был совершенно законный – и взятый с позволения Киева", – отмечает Владислав Притоманов.

Другой вопрос, продолжает он, что связь с Донецкой ЖД была как минимум до 2017 года. И зарплату выплачивали также и после захвата управления УЗ в Донецке.

"Поэтому та сторона точно знала, что использует нас и не будет нести эти обязательства (хотя кто его знает, как из них выбивают деньги). Наши управленцы или были слишком наивны, или думали что текущая ситуация невозможна, – считает Владислав Притоманов. – Факт взыскания с и так полумертвого предприятия больших сумм в пользу кошельков из РФ — это полный бред. Каждый военный, волонтёр, просто сочувствующий Украине человек, каждый из тех, кто не мечтает стать подстилкой для Путина, получил в лицо позицию государства — все смерти и войны были для того, чтобы забрать ваши деньги и отдать ворам и оккупантам. А лично Лещенко просто наткнулся на действительно правильную историю".

Ранее "Комментарии" писали, что в скоростных поездах "Укрзализныци" заработал онлайн-кинотеатр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!