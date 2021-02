"Самые худшие результаты": в чем обвиняют компании Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé

Американские компании Coca-Cola и PepsiCo вместе со швейцарской корпорацией Nestlé занимают лидирующие позиции по загрязнению планеты пластиком.

Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé больше всего загрязняют планету пластиком

Так, в 2020 году, члены и союзники Break Free From Plastic задействовали 14 734 волонтера из 55 стран мира и провели 575 аудитов брендов. Всего добровольцам удалось собрать 346 494 единицы пластикового мусора. Из общего количества 63% имеют маркировку бренда.

В своём докладе Break Free FromPlastic сообщает, что на протяжении трёх лет на первых позициях по загрязнению пластиком оказываются Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé. В связи с этим компании обвинили в "нулевом прогрессе" в уменьшении количества пластиковых отходов в мире

Помимо этих трёх, в десятку глобальных загрязнителей планеты в 2020 году вошли и такие компании: Unilever; Mondelez International; Mars, Inc.; Procter&Gamble; Philip Morris International; Colgate-Palmolive; and Perfetti Van Melle. Об этом было сообщено в отчете Break Free From Plastic. Движение "Break Free From Plastic" призывает компании срочно сократить количество одноразового пластика, который они используют. Или же внедрить систему повторного использования пластика.

В ответ на обвинения американская компания Coca-Cola заявила, что вовсе не согласна с утверждением об отсутствии положительного результата. По их словам, к 2030 году их пластик будет 100% перерабатываемым. На сегодняшний день перерабатывается 20% упаковки. Стоит отметить, что ранее компанию уже обвиняли в том, что она не хочет отказываться от своих пластиковых бутылок по причине того, что они слишком уж нравится людям.

Компании Nestle и PepsiCo также прокомментировали обвинения в загрязнении планеты. По их словам, они пытаются уменьшить количество используемого пластика.



