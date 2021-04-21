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Елизавета Черных
Накануне группа компаний "Ашан" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять всевозможные меры для разрешения ситуации, сложившейся в 2019 году вокруг земельных участков в 26,8 га в селе Лиманка Одесской области:
Скандал вокруг "Ашан" и АРМА: что произошло с земельными участками компании - фото из открытых источников
По словам руководителя отдела коммуникаций "Ашан Ритейл Украина" Дарьи Кирьятской, земельные участки были арестованы в рамках уголовного дела, которое не имеет никакого отношения к "Ашан". Впоследствии на основании определений суда об аресте, а также о передаче в управление в АРМА, которые были отменены, они были переданы в АРМА и незаконно реализованы. Победителем аукциона стало ООО "Пелуччо" (Киев). При этом представители "Ашан Ритейл Украина" считают, что цена на продажу участков на аукционе была занижена и не соответствовала рыночной. Кроме того, Дарья Кирьятская отмечает, что Ашан никогда не собирался продавать данные земельные участки:
Дарья Кирьятская утверждает, что компания "Ашан" на законных основаниях приобрела земельные участки, в установленном порядке зарегистрировав право собственности на них, оплатив их полную стоимость. Сама компания считает незаконным решение о продаже земельных участков, а тем более торги, которые проходили с явными нарушениями законодательства. Об этом, по словам руководителя отдела коммуникаций, свидетельствуют очевидные факты, в том числе и то, что на подготовку торгов было выделено всего пять дней, а сами торги произошли в выходной праздничный день.
В компании надеются, что до международного арбитража дело не дойдет и справедливое решение примет суд в Украине. Представители "Ашан" считают, что для этого есть все основания.
В то же время в самом АРМА, в ответ на журналистский вопрос портала "Комментарии", сказали, что в Агентство не поступало постановлений следственных судей или судей касаемо ареста и передачи в управление АРМА земельных участков в селе Лиманка Одесской области.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как остановить земельное рейдерство в Украине.
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