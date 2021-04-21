Накануне группа компаний "Ашан" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять всевозможные меры для разрешения ситуации, сложившейся в 2019 году вокруг земельных участков в 26,8 га в селе Лиманка Одесской области:

Скандал вокруг "Ашан" и АРМА: что произошло с земельными участками компании - фото из открытых источников

"В 2019 году группа компаний АШАН (Ашан Ритейл и Ситрас) столкнулась с невиданным по размаху рейдерским овладением нашими активами, что произошло с помощью и при непосредственном участии государственного органа — Национального агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Земельные участки были приобретены нами в Одесской области для строительства ТРЦ с многоуровневой транспортной развязкой общей площадью 26,8 га", — сказано в обращении "Ашан" к государственному главе.

По словам руководителя отдела коммуникаций "Ашан Ритейл Украина" Дарьи Кирьятской, земельные участки были арестованы в рамках уголовного дела, которое не имеет никакого отношения к "Ашан". Впоследствии на основании определений суда об аресте, а также о передаче в управление в АРМА, которые были отменены, они были переданы в АРМА и незаконно реализованы. Победителем аукциона стало ООО "Пелуччо" (Киев). При этом представители "Ашан Ритейл Украина" считают, что цена на продажу участков на аукционе была занижена и не соответствовала рыночной. Кроме того, Дарья Кирьятская отмечает, что Ашан никогда не собирался продавать данные земельные участки:

"Нормативно-денежная оценка земли, сделанная государством, исходя из которой был определен размер налога на землю, составляет 206 934 898,68 грн. Экспертная оценка земли, подготовленная в рамках уголовного дела НАБУ, составляет 94 917 489 грн. Стоимость, по которой наша земля была продана АРМА, составила 3 529 118,21 грн".

Дарья Кирьятская утверждает, что компания "Ашан" на законных основаниях приобрела земельные участки, в установленном порядке зарегистрировав право собственности на них, оплатив их полную стоимость. Сама компания считает незаконным решение о продаже земельных участков, а тем более торги, которые проходили с явными нарушениями законодательства. Об этом, по словам руководителя отдела коммуникаций, свидетельствуют очевидные факты, в том числе и то, что на подготовку торгов было выделено всего пять дней, а сами торги произошли в выходной праздничный день.

"Мы и дальше будем предпринимать все возможные предусмотренные законом средства для защиты своего права собственности на землю, включая международные инструменты", — продолжает Дарья Кирьятская.

В компании надеются, что до международного арбитража дело не дойдет и справедливое решение примет суд в Украине. Представители "Ашан" считают, что для этого есть все основания.

"Уверены, что Украина, как государство, заинтересовано в экономическом развитии и привлечении прозрачных зарубежных инвестиций",- говорит Дарья Кирьятская.

В то же время в самом АРМА, в ответ на журналистский вопрос портала "Комментарии", сказали, что в Агентство не поступало постановлений следственных судей или судей касаемо ареста и передачи в управление АРМА земельных участков в селе Лиманка Одесской области.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как остановить земельное рейдерство в Украине.

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