СМИ распространяют фейковый сюжет ТСН про Владу Молчанову, «Столица груп» и сеть NOVUS, - заявление

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Станислав Молчанов
Сегодня, 1 марта, ряд Telegram-каналов и интернет-изданий опубликовали
видео, авторство которого якобы принадлежит студии "ТСН" телеканала "1+1" о "рейдерстве"
на рынке "Столичный" со стороны Влады Молчановой. На авторство "ТСН" якобы
указывает стилистика и брендинг программы, которые были использованы в сюжете.
В то же время "1+1 media" указывает на фейковость сюжета и заявляет, что "сюжет"
никогда не выходил в эфире телеканала "1+1" и "ТСН". Об этом говорится в заявлении
на сайте "1+1 media".
Фейковые новости. Фото из открытых источников
В компании также призывают зрителей и читателей быть внимательными и
проверять информацию, особенно в тех случаях, когда она поступает из
недостоверных источников или содержит сомнительный смысл. "1+1 media"
подчеркивает, что даже если в сюжете используются бренд или лицо канала –такую
информацию в любом случае стоит поддать сомнению и провести тщательный
фактчекинг.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что к попыткам захвата рынка "Столичный" могут быть причастны литовские бизнесмены. По данным издания, речь идет о литовском бизнесмене Раймондсе Туменасе и его деловом партнере Владе Молчановой.
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