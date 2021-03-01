СМИ распространяют фейковый сюжет ТСН про Владу Молчанову, «Столица груп» и сеть NOVUS, - заявление

Сегодня, 1 марта, ряд Telegram-каналов и интернет-изданий опубликовали видео, авторство которого якобы принадлежит студии "ТСН" телеканала "1+1" о "рейдерстве" на рынке "Столичный" со стороны Влады Молчановой. На авторство "ТСН" якобы указывает стилистика и брендинг программы, которые были использованы в сюжете. В то же время "1+1 media" указывает на фейковость сюжета и заявляет, что "сюжет" никогда не выходил в эфире телеканала "1+1" и "ТСН". Об этом говорится в заявлении на сайте "1+1 media".



Фейковые новости. Фото из открытых источников

"Создатели видео пытались воспроизвести фирменный стиль "ТСН" (логотип проекта, шрифты, "плашки", заставки и т.п.) и логотип телеканала "1+1", что вводит зрителей в заблуждение. Информируем, что ТСН и телеканал "1+1" никоим образом не причастны к созданию упомянутого видео... Этот видеоматериал – дело рук мошенников, которые использовали популярный бренд и репутацию ТСН для достижения собственных целей, которые не известны "1+1 media". Медиагруппа не владеет информацией об указанных в фейковом сюжете событиях", – указывает "1+1 media".

В компании также призывают зрителей и читателей быть внимательными и проверять информацию, особенно в тех случаях, когда она поступает из недостоверных источников или содержит сомнительный смысл. "1+1 media" подчеркивает, что даже если в сюжете используются бренд или лицо канала –такую информацию в любом случае стоит поддать сомнению и провести тщательный фактчекинг.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что к попыткам захвата рынка "Столичный" могут быть причастны литовские бизнесмены. По данным издания, речь идет о литовском бизнесмене Раймондсе Туменасе и его деловом партнере Владе Молчановой.

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