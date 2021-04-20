СНБО должен отреагировать на сигаретного магната Кауфмана – экс-нардеп

Экс-нардеп Юрий Михальчишин заявил, что украинским властям, которые в последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната Бориса Кауфмана. Об этом Михальчишин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.

Борис Кауфман. Фото из открытых источников

"Почему без внимания СНБО оказался интересный сюжет господина Кауфмана в Одессе. Есть такая интересная тематика — сигаретная монополия "Тедис Украина", а ранее называлась "Мегаполис-Украина"", — сказал Михальчишин.

По его словам, "Тедис Украина" — это дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кесаевым.

Кесаев, по данным УНИАН, является владельцем ОАО "Завод Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы АГС, противотанковые ракеты "Конкурс". В материале УНИАН сообщается, что это вооружение Россия использует для войны на Донбассе.

Экс-нардеп заявил, что "Тедис Украина" продолжает работать и якобы может быть причастна к нарушению закона, принося прибыль своим российским бенефициарам.

"Сегодня это 50 000 точек реализации сигарет, почти 60 млн грн прибыли ежегодно, это возможно многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в "честных" судах", — утверждает Михальчишин.

Напомним, "Комментарии" разбирались, почему компания "Тедис Украина" постоянно оказывается в центре скандалов.

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