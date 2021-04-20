СНБО должен отреагировать на сигаретного магната Кауфмана – экс-нардеп

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Станислав Молчанов
Экс-нардеп Юрий Михальчишин заявил, что украинским властям, которые в
последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими
агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната Бориса Кауфмана. Об
этом Михальчишин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.
Борис Кауфман. Фото из открытых источников
По его словам, "Тедис Украина" — это дочерняя структура российского
сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента
Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кесаевым.
Кесаев, по данным УНИАН, является владельцем ОАО "Завод
Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы
АГС, противотанковые ракеты "Конкурс". В материале УНИАН сообщается, что это
вооружение Россия использует для войны на Донбассе.
Экс-нардеп заявил, что "Тедис Украина" продолжает работать и якобы
может быть причастна к нарушению закона, принося прибыль своим российским
бенефициарам.
Напомним, "Комментарии" разбирались, почему компания
"Тедис Украина" постоянно оказывается в центре скандалов.
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