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СНБО должен отреагировать на сигаретного магната Кауфмана – экс-нардеп

По словам экс-нардепа Юрия Михальчишина, компания «Тедис Украина» Бориса Кауфмана должна быть проверена СНБО на предмет сотрудничества с Россией

сегодня, 13:53
Автор:

Станислав Молчанов

Экс-нардеп Юрий Михальчишин заявил, что украинским властям, которые в последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната Бориса Кауфмана. Об этом Михальчишин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.

СНБО должен отреагировать на сигаретного магната Кауфмана – экс-нардеп

Борис Кауфман. Фото из открытых источников

"Почему без внимания СНБО оказался интересный сюжет господина Кауфмана в Одессе. Есть такая интересная тематика — сигаретная монополия "Тедис Украина", а ранее называлась "Мегаполис-Украина"", — сказал Михальчишин.

По его словам, "Тедис Украина" — это дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кесаевым.

Кесаев, по данным УНИАН, является владельцем ОАО "Завод Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы АГС, противотанковые ракеты "Конкурс". В материале УНИАН сообщается, что это вооружение Россия использует для войны на Донбассе.

Экс-нардеп заявил, что "Тедис Украина" продолжает работать и якобы может быть причастна к нарушению закона, принося прибыль своим российским бенефициарам.

"Сегодня это 50 000 точек реализации сигарет, почти 60 млн грн прибыли ежегодно, это возможно многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в "честных" судах", — утверждает Михальчишин.

Напомним, "Комментарии" разбирались, почему компания "Тедис Украина" постоянно оказывается в центре скандалов.


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/snbo-pora-otreagirovat-na-deyatelnost-rossiyskogo-agenta-sigaretnogo-magnata-kaufmana-eks-nardep-novosti-ukraina-11393281.html
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