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Стало известно, когда Tesla снова начнет принимать Bitcoin

Илон Маск рассказал, что нужно для того, чтобы Tesla снова начала принимать Bitcoin в качестве платы за свои авто

сегодня, 13:42
Автор:

Денис Подставной

Основатель Tesla Илон Маск сообщил о том, когда его компания будет снова будет принимать Bitcoin в качестве платы за свои электромобили. Об этом он заявил на своей страничке в социальной сети Twitter. 

Стало известно, когда Tesla снова начнет принимать Bitcoin

Tesla может снова принимать Bitcoin. Фото из открытых источников

Tesla снова начнет принимать биткоины после того, как майнеры криптовалюты начнут использовать более экологичные источники энергии. 

По его словам, компания должна увидеть подтверждение того, что в добыче этой криптовалюты используется около 50% чистой энергии, а также будут видны положительные тенденции в этом направлении в будущем. 

Также Маск рассказал, что компания Tesla продала десятую часть своих криптовалютных активов, чтобы подтвердить, что Bitcoin можно легко продать, не сильно повлияв на рынок. 

Отметим, что после публикации этого твита курс биткоина сразу вырос на более чем 5% и составил 37 360 долларов за одну монету. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что его компания Tesla больше не будет принимать Bitcoin в качестве платы за свою продукцию. После такого высказывания курс Bitcoin превысил отметку в 50 тысяч долларов, хотя до этого демонстрировал спад. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Tesla продемонстрировала свой новый электромобиль Model S Plaid. Помимо основных характеристик, компания показала и дополнительные возможности машины. Для этого на ней запустили видеоигру Cyberpunk 2077, которая смогла работать с частотой 60 кадров в секунду. 



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1404132183254523905
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