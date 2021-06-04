"Тедис Украина" - в ТОП-15 крупнейших компаний страны: рейтинг "Бизнес Цензор"

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Наталья Некрасова
2 июня интернет-издание "Бизнес Цензор"
опубликовало ежегодный рейтинг
200 крупнейших компаний страны по доходам. По его итогам один из ведущих национальных
FMCG-дистрибьюторов "Тедис Украина" занял 14-е место.
"Тедис Украина". Фото: 24tv.ua
Выручка компании "Тедис Украина"
в 2020 году составила 54,85 млрд грн, а прибыль — 244,46 млн грн. По итогам
2019 года в аналогичном рейтинге "Тедис Украина" занимал 12-е место.
Составить рейтинг ТОП-200 стало возможным
благодаря обнародованию финансовой отчетности компаний в открытом доступе
Государственной налоговой службой и Министерством цифровой трансформации.
Впервые рейтинг 200 крупнейших компаний Украины издания "Бизнес Цензор"
составило в 2015 году.
"Тедис Украина" с января
прошлого года является участником совместного проекта с
European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес — белые
зарплаты". Компания обнародовала
ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год в
апреле. В частности, предприятие заплатило в госбюджет более 93,5 млн грн налога
с доходов физических лиц и почти 7,8 млн грн военного сбора. Единый социальный
взнос, уплаченный "Тедис Украина", пополнил казну на более 103,2 млн
грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили более 204,5 млн грн.
В "Тедис Украина" подчеркивают,
что с момента основания компании все сотрудники официально оформлены, получают
"белые" зарплаты и социально защищены. За 2020 год предприятие выплатило
более 1,4 млрд грн налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Сумма
уплаченного в 2020 году розничного акциза, пополнившего местные бюджеты,
составила 705 млн грн. Это позволило компании стать крупнейшим плательщиком
розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине.
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