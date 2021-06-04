"Тедис Украина" - в ТОП-15 крупнейших компаний страны: рейтинг "Бизнес Цензор"

2 июня интернет-издание "Бизнес Цензор" опубликовало ежегодный рейтинг 200 крупнейших компаний страны по доходам. По его итогам один из ведущих национальных FMCG-дистрибьюторов "Тедис Украина" занял 14-е место.



"Тедис Украина". Фото: 24tv.ua

Выручка компании "Тедис Украина" в 2020 году составила 54,85 млрд грн, а прибыль — 244,46 млн грн. По итогам 2019 года в аналогичном рейтинге "Тедис Украина" занимал 12-е место.

Составить рейтинг ТОП-200 стало возможным благодаря обнародованию финансовой отчетности компаний в открытом доступе Государственной налоговой службой и Министерством цифровой трансформации. Впервые рейтинг 200 крупнейших компаний Украины издания "Бизнес Цензор" составило в 2015 году.

"Тедис Украина" с января прошлого года является участником совместного проекта с European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес — белые зарплаты". Компания обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год в апреле. В частности, предприятие заплатило в госбюджет более 93,5 млн грн налога с доходов физических лиц и почти 7,8 млн грн военного сбора. Единый социальный взнос, уплаченный "Тедис Украина", пополнил казну на более 103,2 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили более 204,5 млн грн.

В "Тедис Украина" подчеркивают, что с момента основания компании все сотрудники официально оформлены, получают "белые" зарплаты и социально защищены. За 2020 год предприятие выплатило более 1,4 млрд грн налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Сумма уплаченного в 2020 году розничного акциза, пополнившего местные бюджеты, составила 705 млн грн. Это позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине.

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