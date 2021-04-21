Белые зарплаты: "ТЕДИС Украина" заплатила более 200 миллионов налогов за 2020 год

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Гриниченко Дима
Налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор – 7,775 млн грн., Единый социальный взнос – 103,228 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.
Логотип компании "ТЕДИС Украина"
Отметим, что помимо "ТЕДИС Украина" среди участников проекта "Прозрачный бизнес – белые зарплаты" такие компании как MasterCard, PWC, AuchanRetailУкраина и другие.
Напомним, за 2020 год компания "ТЕДИС Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, пополнившего местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине. ТОП-5 городов, в которые компания направила больше всего налогов, выглядит следующим образом: Киев – 65,6 миллиона гривен налогов, Одесса – 61,6 миллиона гривен налогов, Днипро – 44 миллиона гривен налогов, Кривой Рог – 33,3 миллиона гривен налогов, Мариуполь – 31 миллион гривен налогов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему в Украине не снижаются цены на бензин.
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