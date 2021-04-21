Белые зарплаты: "ТЕДИС Украина" заплатила более 200 миллионов налогов за 2020 год

Компания "ТЕДИС Украина", которая с января прошлого года является участником совместного проекта с EuropeanBusinessAssociation и LugeraUkraine "Прозрачный бизнес – белые зарплаты", обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор – 7,775 млн грн., Единый социальный взнос – 103,228 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.

Логотип компании "ТЕДИС Украина"

"С момента основания компании "ТЕДИС Украина" в 2011 году все сотрудники были официально оформлены согласно КЗоТ, получали белые зарплаты, были социально защищены. Мы убеждены, что такой подход – это один из базовых "гигиенических" принципов, которые должен внедрять любой бизнес по отношению к своим сотрудникам", — прокомментировала Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом компании "ТЕДИС Украина".

Отметим, что помимо "ТЕДИС Украина" среди участников проекта "Прозрачный бизнес – белые зарплаты" такие компании как MasterCard, PWC, AuchanRetailУкраина и другие.

Напомним, за 2020 год компания "ТЕДИС Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, пополнившего местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине. ТОП-5 городов, в которые компания направила больше всего налогов, выглядит следующим образом: Киев – 65,6 миллиона гривен налогов, Одесса – 61,6 миллиона гривен налогов, Днипро – 44 миллиона гривен налогов, Кривой Рог – 33,3 миллиона гривен налогов, Мариуполь – 31 миллион гривен налогов.

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