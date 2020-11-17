Tesla войдет в индекс S&P 500: акции стремительно дорожают

Компания по производству электрокаров Tesla, которая принадлежит американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску получила должное признание в финансовом мире. Уже 21 декабря ее включат в индекс S&P 500, который отображает 500 крупнейших американских компаний. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's решило включить акции компании с свой список, однако пока неизвестно, какая из компаний покинет рейтинг.

Отмечается, что рынок мгновенно отреагировал на новость о компании — только в течение часа капитализация компании увеличилась на 40 млрд долларов из-за повышения стоимости акций Tesla на 12%.

Эксперты сходятся во мнении, что включение компании в рейтинг был ожидаемым, поскольку детище Илона Маска на протяжении более года демонстрировала стойкий рост собственной стоимости. На сегодняшний день она является одной из самых ценных компаний мира.

Как сообщал портал "Комментарии", средняя шестимесячная рыночная стоимость акций автопроизводителя достигла 250 млрд долл., что стало важной вехой на пути к запуску четвертого из 12 траншей опционов на покупку акций Tesla со скидкой, предоставленной миллиардеру в его платежном пакете 2018 года. Вознаграждение Маска состоит исключительно из ряда потенциальных выплат за опционы на акции, основанных на рыночной капитализации и операционных целях. Чтобы обеспечить четвертый транш для Илона Маска, Tesla все еще должна достичь цели, связанной с доходностью или прибыльностью, что должны указать в отчете компании за третий квартал, дата которого еще не объявлена.

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