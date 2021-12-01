Twitter будет удалять фотографии людей, обнародованные без их согласия

Пользователи социальной сети могут по запросу удалять фотографии, обнародованные без их согласия. Об этом говорится в обновленных правилах использования Twitter. 30 ноября социальная сеть обновила политику конфиденциальности. Согласно обновлению, публикации будут удаляться, если Twitter получит сообщение, что фото или видеозапись были обнародованы без согласия изображенного на них лица.

Twitter - фото из открытых источников

В то же время речь не идет о фото, видео и соответствующих твитах с участием общественных деятелей, если они опубликовали их с учетом общественных интересов. В соцсети, кроме того, запрещено обнародовать без согласия частную информацию других людей о домашнем адресе или остальную информацию, связанную с частными местами, говорится в сообщении.

Запрещено также обнародовать документы посторонних лиц, удостоверяющих личность, личные номера телефонов или электронные адреса, данные банковских счетов и кредитных карт, а также медицинскую информацию.

Напомним, комиссия по ценным бумагам США опубликовала информацию о продаже пакета акций Tesla, пишет издание Time. Миллиардер начал продавать акции своей компании после того, как подписчики в Twitter за это проголосовали. 10% принадлежащих ему ценных бумаг Tesla стоимостью около 5 млрд дол. уже имеют новых владельцев. Причиной продажи является уплата налогов, пишет издание. Маск продает акции потому, что на его деятельность обратили внимание американские чиновники, которые много лет наблюдают, как миллиардеры уходят от налогов. Бизнесмен не платил налог на прибыль, так как не получает официальную зарплату в своей компании. Вместо этого – вознаграждение за счет акций. Налог за это он обязан уплатить в любом случае. Дедлайн — момент окончания опциона на акции в 2022 г. Чтобы получить для этого средства, ему и нужно продать ценные бумаги Tesla.











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