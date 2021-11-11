Илон Макс продал акций Tesla на миллиарды долларов – почему он послушал Twitter

Комиссия по ценным бумагам США опубликовала информацию о продаже пакета акций Tesla, пишет издание Time.

Илон Маск - фото з Twitter

Миллиардер начал продавать акции своей компании после того, как подписчики в Twitter за это проголосовали. 10% принадлежащих ему ценных бумаг Tesla стоимостью около 5 млрд дол. уже имеют новых владельцев. Причиной продажи является уплата налогов, пишет издание.

Маск продает акции потому, что на его деятельность обратили внимание американские чиновники, которые много лет наблюдают, как миллиардеры уходят от налогов. Бизнесмен не платил налог на прибыль, так как не получает официальную зарплату в своей компании. Вместо этого – вознаграждение за счет акций. Налог за это он обязан уплатить в любом случае. Дедлайн — момент окончания опциона на акции в 2022 г. Чтобы получить для этого средства, ему и нужно продать ценные бумаги Tesla.

В последний раз Маск реализовал свои акции в 2016 г., что и вызвало определенные вопросы у чиновников в 2021 г. Пять лет назад он уплатил налог на прибыль в размере около 590 млн. дол.

Голосование в Twitter Маск запустил 6 ноября. Между тем в документах, опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что продажа была запланирована на 14 ноября и состоялась бы независимо от того, что решили подписчики миллиардера.

Акции, оставшиеся у Маска, имеют стоимость 14 млрд дол. Чтобы уплатить налог, он должен продать их в любом случае. Все эти продажи запланированы на четвертый квартал 2021 г.

Биржевые рынки быстро отреагировали на действия Маска, в результате чего Tesla потеряла 50 млрд дол. чистого капитала. Однако уже 10 ноября акций начали снова дорожать и поднялись до 1068 долл./акц.

Издание "Комментарии" публиковало информацию о том, что стоимость акций цифрового гиганта Google достигла своего максимума — теперь он стоит столько, сколько его ближайшие соперники Amazon Inc., Microsoft и др. Между тем, Европейский общий суд подтвердил свое решение о многомиллиардном штрафе, который должна оплатить компания за нечестную конкуренту борьбу. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке

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