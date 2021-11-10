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Googlе грозит почти трёхмиллиардный штраф – что решил суд ЕС

Google наказали за дискриминацию конкурентов в выдаче результате поиска

сегодня, 19:44
Автор:

Елена Бурдейная
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Европейский общий суд подтвердил, что компания Google злоупотребляет монопольным положением и поэтому должна быть наказана. Об этом сообщает издание Forbes.

Googlе грозит почти трёхмиллиардный штраф – что решил суд ЕС

Европейский общий суд - фото из официального Twitter

Google присудили штраф в размере 2,8 млрд долл. (или 2,4 млрд евро) в соответствии с решением Еврокомиссии четыре года назад – в июне 2007 г. После этого компания подала апелляцию, считая, что невиновна. Однако 10 ноября 2021 г. Суд общей юрисдикции ЕС подтвердил, что штраф должен быть оплачен.

Суть обвинения заключалась в том, что компания Google нарушила правила конкуренции. В результатах поиска ее товары выглядели более привлекательно, чем товары других компаний. Также они размещались на лучших позициях в результатах поиска. Google утверждает, что все сайты, которые показаны по запросу пользователя, выводятся согласно сложному алгоритму, выводящему только качественные веб-страницы. Однако в отношении конкурентов этот алгоритм не срабатывал.

Решение суда касается не только конкуренции и монополии. Оно означает, что поисковики несут ответственность за то, что показывают пользователю, отмечает издание The Wall Street Journal.

Google, а также материнская компания Alphabet Inc., могут оспорить штраф в Верховном суде ЕС.

Антимонопольное движение поддерживается администрацией нынешнего президента США. 9 июня 2021 г. Джозеф Байден подписал указ для борьбы с цифровыми монополистами – так называемыми BigTech: Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Планируется, что им будет запрещено покупать маленькие компании-конкуренты, чтобы их уничтожить. Кроме того, введут определенные правила для маркетплейсов. Сайты электронной коммерции иногда используют те же принципы, за которые наказан Гугл: ограничение конкурентов и продвижение своих товаров.

"Комментарии" напоминает: в октябре произошел масштабный сбой в работе Facebook и нескольких связанных соцсетей. Подробнее можно узнать по ссылке.

Между тем стоимость акций компании Alphabet Inc. – материнской относительно Google – достигла максимума. Анализ биржевых данных издание публиковало в одном из предыдущих материалов.



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Источник: https://www.forbes.ru/tehnologii/436519-big-tech-na-sude-chem-mogut-obernutsya-antimonopolnye-iski-protiv-tehnogigantov
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