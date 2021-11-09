Google достигла пика рыночной стоимости – о причинах говорят биржевые аналитики

Материнская компания Google – Alphabet Inc. – стоит дороже ее ближайших соперников – цифровых гигантов Apple и Microsoft, информирует агентство Bloomberg.

Аналитики рассматривают причины роста стоимости корпорации Google – иллюстративное фото из сети

Одна акция международной корпорации Alphabet Inc., одним из владельцем которой является Сергей Брин, на бирже NASDAQ по состоянию на 8 ноября 2021 г. стоит 2980 дол. Благодаря этому рыночная стоимость корпорации составляет почти два трлн. – с января 2020 г. она подорожала вдвое.

Alphabet Inc. обогнал сразу двух основных соперников – Apple (цена акции – 150 долл.) и Microsoft (337 долл.), хотя еще уступает компании Amazone.com Inc., акции которой готовы купить за 3489 дол. Bloomberg отмечает, что акции класса А корпорации-владелицы Google выросли на 1,2% и достигли рекордного максимума. Именно поэтому она входит в пятерку лучших технологических компаний США, у которых самые большие продажи.

Причина биржевого роста Alphabet Inc. – увеличение расходов на цифровую рекламу в Google на 70% и развитие облачного бизнеса. Рынок вознаграждает это высокой ценой за акции, говорит Ким Форрест, специалист по инвестициям, которого цитирует Bloomberg.

COVID положительно повлиял на сервисы, предлагаемые Google: постоянно увеличивается монетизация Youtube, а платформа Google Cloud Platform становится все прибыльнее.

Агентство отслеживало поведение аналитиков Уолл-стрит по Alphabet Inc. Оказалось, что 48 из 49 рекомендуют покупать акции корпорации. Среднегодовая стоимость – 3321 долл./акц., то есть можно получить прибыль в 11%, приобретя акции за текущую цену.

Акции компании Meta Platforms Inc. (недавно – Facebook) в течение двух последних месяцев сначала упали на 8% – с 338 долл./акц. до 312 долл./акц., а сейчас несколько поднялись до 336 долл./акц. Капитализация компании Цукерберга (942 млрд долл.) на порядок меньше, чем корпорации Брина (1,98 трлн долл.).

Издание "Комментарии" недавно публиковало материал, в котором рассматривалась ситуация с акциями Moderna, компании-производителя вакцин. В статье анализировалась реакция инвесторов на финансовый отчет и прогнозы выручки на следующий год. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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