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У Google есть армия роботов: смотрите, как они убирают офис

Разработка Everyday Robots ("повседневных роботов") успешно реализовала поставленные задачи

сегодня, 23:08
Автор:

Ольга Чародий
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В течение двух лет группа инженеров Alphabet (родительская компания Google) разрабатывала и совершенствовала технологию повседневных роботов. Основной задачей было создание не запрограммированных машин, а таких устройств, которые могут самостоятельно учиться и выполнять поставленные задачи. Разработка Everyday Robots ("повседневных роботов") успешно реализовала поставленные задачи. В настоящее время компания эксплуатирует парк из более чем 100 прототипов, которые могут выполнять ряд полезных задач внутри офиса. 

У Google есть армия роботов: смотрите, как они убирают офис

Google - фото из открытых источников

Устройство выглядит как высокая колонна на колесном механизме. Сверху расположен многокамерный массив, а чуть ниже – датчик LiDAR с вращающимся механизмом. Взаимодействие с окружающими объектами происходит посредством многофункциональной роботизированной руки. Главным достижением новой технологии стала возможность роботов обучаться и решать сложные задачи за короткое время. Теперь такой процесс, как открывание двери, устройство может изучить в течение дня с высокой вероятностью успеха. Еще пять лет назад на это ушло около 4 месяцев.

Работы могут комплектоваться дополнительными деталями для выполнения конкретных функций. Например, роботизированная рука с многоцелевым захватом на конце может брать чашки или мусор для сортировки, открывать двери, чтобы увидеть, нужно ли убирать конференц-зал и протирать столы. Успешность алгоритма состоит в том, что работы могут применить знания, полученные при изучении навыка открывания дверей, к новой задаче, например, выравниванию стульев в кафетерии.

Напомним, материнская компания Google – Alphabet Inc. – стоит дороже ее ближайших соперников – цифровых гигантов Apple и Microsoft. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NRdZGlmdBL4
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