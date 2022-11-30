Украинский бизнес-проект получил награду European Enterprise Promotion Awards

Европейская комиссия назвала украинский проект Дія.Бізнес как лучшая инициатива, помогающая малому и среднему бизнесу выйти на глобальные рынки, в том числе и ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал Минцифры.

Проект Дія.Бізнес получил международную премию. Фото: из открытых источников

Украина впервые получила награду European Enterprise Promotion Awards . Это ежегодная премия , которая вручается организациям да проектам , что развивают предпринимательскую деятельность на разных уровнях , от локального до глобального.

Минцифра сообщает, что проект Дія.Бізнес победил в номинации "Поддержка интернационализации бизнеса". Украинская Дія.Бізнес предложил мировому сообществу проект по развитию предпринимательской деятельности и экспорту.

Министерство цифровой трансформации Украины напоминает, что за 9 месяцев с момента запуска проекта Дія.Бізнес удалось выполнить несколько важных задач:

Создать в Варшаве центр помощи украинцам за границей;

Возобновить бесплатные консультации;

Обновите Маркетплейс финансовые возможности для бизнеса;

Создать Виртуальный центр Дія

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Налоговая служба Украины проводит общенациональный опрос для улучшения качества услуг. Кроме качества услуг налоговая также спрашивает о возможных инновациях, которые следует добавить для улучшения работы ГНС.

Также "Комментарии" писали об одной из стран Европейского Союза, заблокировавшей финансовую помощь от ЕС. Решение должно быть принято всеми 27 странами Евросоюза. Тем не менее, венгерские политики блокируют его и требуют другие механизмы финансовой помощи для Украины.

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