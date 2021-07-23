"Укрпочта" повысит цены на услуги

Компания-оператор почтовой связи "Укрпочта" повышает тарифы. Стоимость на некоторые услуги станет выше на 20-40%. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федерации профсоюзов Украины.

"Укрпочта" повысит тарифы на услуги - фото: из открытых источников

Согласно документу, опубликованному на фате ФПУ, стоимость пересылки письма вырастет на 18%. Таким образом сегодняшняя цена 11 гривен превратится в 13. Данные цены действуют на письма весом до 50 грамм.

Отправка бандероли также подорожает. Сообщается, что цена на эту услугу будет поднята на 18%. То есть, с 16,50 грн до 19,50 гривны (до 250 г).

На 19% повысится стоимость заказного отправления сверх платы за массу. Таким образом, цена изменится с 8 гривен до 9,50 грн.

Что касается посылок без объявленной ценности массой до 10 килограмм, то это одна из тех позиций, которая подорожает больше всего. Цена на эту услугу будет увеличена на 39%, то есть с 21,60 гривны до 30. А за 1 кг стоимость вырастет с 3,60 до 5 гривен, что также на 39% больше.

Сообщается, что в планах у компании есть и повышение цен на международные посылки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, какие банки может купить "Укрпочта". В мае 2021 года эксперты назвали список банков, которые может приобрести компания. При составлении списка эксперт учел главные критерии, указанные руководством "Укрпочты". Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что "Укрпочта" выходит из отельного бизнеса. Предприятие продало комплекс "Зеленая Буча", который являлся его последней гостиницей. Гостиничный комплекс был продан через систему Prozorro.

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