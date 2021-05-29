"Укрпочта" уходит из бизнеса: что продали на этот раз

С аукциона продан гостиничный комплекс "Зеленая Буча", расположенный в Киевской области. Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский.



Отель "Зеленая Буча". Фото из открытых источников

Смелянский заявил, что "Укрпочта" выходит из отельного бизнеса. Комплекс "Зелена Буча" площадью 4000 кв. м стал последней гостиницей, которую продало предприятия. На ее содержание ежегодно тратили 3 млн грн. "Зеленую Бучу" использовали для обучения сотрудников "Укрпочты" и проведения мероприятий.

Гостиничный комплекс продан через систему Prozorro за 61,2 млн грн, сообщил Смелянский. Вырученные с продажи деньги планируют потратить на закупку машин, компьютеров и ремонт отделений.

"Ну, по крайней мере, пока не продали Главпочтамт под самую крутую гостиницу Киева… А недвижимости мы продали уже на 246 млн грн… Гостиниц больше нет, а вот базы отдыха есть", — заявил руководитель "Укрпочты".

На официальном сайте госпредприятия отмечается, что сейчас "Укрпочта" продает 118 объектов недвижимости на сумму 346,8 млн грн.



"Укрпочта" также решила построить в Киевской области автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долл. Объявлен тендер и известны требования к подрядчику.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Сделку планируют оформить в течение 5-6 месяцев. Также известны финансовые учреждения, которые может купить компания "Укрпочта". Банк должен иметь менее 20 подразделений, менее 700 млн грн чистых активов и менее 500 млн гривен собственного капитала.

Ранее сообщалось, что в Украине выставят на продажу семь крупных госпредприятий. Пополнить бюджет большой приватизацией планируют на миллиарды гривен. Среди объектов — облэнерго, завод "Большевик", "НПЗ" и "Объединенная горно-химическая компания".

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