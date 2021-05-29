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"Укрпочта" уходит из бизнеса: что продали на этот раз

Главпочтамп в Киеве еще не продали, но гостиниц в активах "Укрпочты" больше нет

сегодня, 00:24
Автор:

Наталья Некрасова

С аукциона продан гостиничный комплекс "Зеленая Буча", расположенный в Киевской области. Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"Укрпочта" уходит из бизнеса: что продали на этот раз

Отель "Зеленая Буча". Фото из открытых источников

Смелянский заявил, что "Укрпочта" выходит из отельного бизнеса. Комплекс "Зелена Буча" площадью 4000 кв. м стал последней гостиницей, которую продало предприятия. На ее содержание ежегодно тратили 3 млн грн. "Зеленую Бучу" использовали для обучения сотрудников "Укрпочты" и проведения мероприятий.

Гостиничный комплекс продан через систему Prozorro за 61,2 млн грн, сообщил Смелянский. Вырученные с продажи деньги планируют потратить на закупку машин, компьютеров и ремонт отделений.

"Ну, по крайней мере, пока не продали Главпочтамт под самую крутую гостиницу Киева… А недвижимости мы продали уже на 246 млн грн… Гостиниц больше нет, а вот базы отдыха есть", — заявил руководитель "Укрпочты".

На официальном сайте госпредприятия отмечается, что сейчас "Укрпочта" продает 118 объектов недвижимости на сумму 346,8 млн грн.

"Укрпочта" также решила построить в Киевской области автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долл. Объявлен тендер и известны требования к подрядчику.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Сделку планируют оформить в течение 5-6 месяцев. Также известны финансовые учреждения, которые может купить компания "Укрпочта". Банк должен иметь менее 20 подразделений, менее 700 млн грн чистых активов и менее 500 млн гривен собственного капитала.

Ранее сообщалось, что в Украине выставят на продажу семь крупных госпредприятий. Пополнить бюджет большой приватизацией планируют на миллиарды гривен. Среди объектов — облэнерго, завод "Большевик", "НПЗ" и "Объединенная горно-химическая компания".


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Источник: https://www.facebook.com/561163006/posts/10159350787113007/
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