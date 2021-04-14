В ОГХК резко сменили руководство за три месяца до приватизации

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Станислав Молчанов
Издание "Апостроф" сообщает, что Объединенная
горно-химическая компания (ОГХК) опять оказалась в эпицентре скандала. Причиной
стала якобы противоречивая кадровая политика руководителей Фонда госимущества Дмитрия
Сенниченко и Дениса Кудина.
ОГХК. Фото из открытых источников
Как пишет "Апостроф", изменения в
руководстве компании, которую через три месяца планировалось выставить на
приватизацию, могут сказаться на операционной эффективности предприятия и
размере поступлений в бюджет, а также на легитимности самой сделки и ее
стоимости.
Суть проблемы, по данным "Апострофа", заключается в том, что за три
месяца до приватизации ОГХК, Фонд госимущества по непонятным причинам разрывает
контракт с членами правления, доказавшими свою эффективность очисткой компании от
схем и компаний-прокладок. Прежним составом правления ОГХК оставлено на счетах
предприятия более 460 млн. грн., что является рекордом, который не удалось
побить в свое время ни управленцам Дмитрия Фирташа, ни Руслану Журило и Юрию
Перцеву, которые могут быть связаны, по данным "Апострофа", с экс-депутатом
Николаем Мартыненко.
"Апостроф" отмечает, что персоны
новых назначенцев, которым предстоит курировать вопросы безопасности, финансов
и сбыта, якобы не имеют профильного опыта работы и отличаются неоднозначной
репутацией. Новым первым зампредом правления ОГХК стал уроженец Кривого Рога –
Владислав Войтенко. Ранее он работал месте с нынешним замглавы ФГИ Денисом
Кудиным в структурах топливного оператора WOG: Кудин возглавлял дирекцию
розничных продаж ООО "ВОГ Ритейл", а Войтенко развивал там же торговую сеть
кафе-магазинов при АЗС, продавая хот-доги, кофе и другие продукты питания. По
данным "Апострофа", опыта
реализации титаносодержащего сырья Войтенко он не имеет.
Еще один назначенец ФГИ — Виталий Петраш. В материале "Апострофа" утверждается, что он
тоже никогда ранее не имел дела с титаном. К тому же, отмечает "Апостроф", Петраш якобы работал в таких
структурах как "Техойл", "Олеум Стандарт" и
"Унисистем", фигурировавших в уголовных делах о финансовых махинациях
и нанесении убытков государству.
Отметим, что председатель Фонда госимущества Дмитрий
Сенниченко заявлял, что государство планировало выручить от приватизации этого
предприятия 3-5 млрд. грн. Но после того, как за короткий период прозрачной
работы ОГХК бывшему менеджменту удалось показать полумиллиардную прибыль,
запланированная цена приватизационной сделки может выглядеть экономически
необоснованной и заниженной, говорится в материале "Апострофа".
Напомним, эксперты рассказали, что
даст разблокировка
большой приватизации, за которую проголосовала Рада.
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