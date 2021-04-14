В ОГХК резко сменили руководство за три месяца до приватизации

Издание "Апостроф" сообщает, что Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) опять оказалась в эпицентре скандала. Причиной стала якобы противоречивая кадровая политика руководителей Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и Дениса Кудина.

ОГХК. Фото из открытых источников

Как пишет "Апостроф", изменения в руководстве компании, которую через три месяца планировалось выставить на приватизацию, могут сказаться на операционной эффективности предприятия и размере поступлений в бюджет, а также на легитимности самой сделки и ее стоимости.

Суть проблемы, по данным "Апострофа", заключается в том, что за три месяца до приватизации ОГХК, Фонд госимущества по непонятным причинам разрывает контракт с членами правления, доказавшими свою эффективность очисткой компании от схем и компаний-прокладок. Прежним составом правления ОГХК оставлено на счетах предприятия более 460 млн. грн., что является рекордом, который не удалось побить в свое время ни управленцам Дмитрия Фирташа, ни Руслану Журило и Юрию Перцеву, которые могут быть связаны, по данным "Апострофа", с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

"Апостроф" отмечает, что персоны новых назначенцев, которым предстоит курировать вопросы безопасности, финансов и сбыта, якобы не имеют профильного опыта работы и отличаются неоднозначной репутацией. Новым первым зампредом правления ОГХК стал уроженец Кривого Рога – Владислав Войтенко. Ранее он работал месте с нынешним замглавы ФГИ Денисом Кудиным в структурах топливного оператора WOG: Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО "ВОГ Ритейл", а Войтенко развивал там же торговую сеть кафе-магазинов при АЗС, продавая хот-доги, кофе и другие продукты питания. По данным "Апострофа", опыта реализации титаносодержащего сырья Войтенко он не имеет.

Еще один назначенец ФГИ — Виталий Петраш. В материале "Апострофа" утверждается, что он тоже никогда ранее не имел дела с титаном. К тому же, отмечает "Апостроф", Петраш якобы работал в таких структурах как "Техойл", "Олеум Стандарт" и "Унисистем", фигурировавших в уголовных делах о финансовых махинациях и нанесении убытков государству.

Отметим, что председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что государство планировало выручить от приватизации этого предприятия 3-5 млрд. грн. Но после того, как за короткий период прозрачной работы ОГХК бывшему менеджменту удалось показать полумиллиардную прибыль, запланированная цена приватизационной сделки может выглядеть экономически необоснованной и заниженной, говорится в материале "Апострофа".

Напомним, эксперты рассказали, что даст разблокировка большой приватизации, за которую проголосовала Рада.

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