«Укрпочта» решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долларов: что в нем особенного

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Татьяна Веремеева
ПАО "Укрпочта" объявило тендер на строительство первого за 42 года
автоматизированного сортировочного центра в Киевской области. Об этом сообщил генеральный
директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
Новый автоматизированный сортировочный центр "Укрпочты"
Компания заявляет, что готова вложить в строительство сортировочного центра под ключ 50 млн долл. (с гарантией и эксплуатацией). Помещение хотят получить на одном из двух условий: инвестиционный договор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты".
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрпочта" в своем финансовом отчете 2020
года задекларировала 160
миллионов гривен прибыли. Однако уже за первые 3 месяца 2021 года
национальный оператор почтовой связи понес убытки в размере 128 миллионов. Это
лишь на 32 миллиона гривен меньше прошлогодней прибыль компании. По словам
Игоря Смелянского, 50% прошлогодней прибыли, то есть 80 миллионов гривен, "Укрпочта"
выплатит государству в виде дивидендов в бюджет. Он также отметил, что в 2020
году объемы работы компании значительно выросли: + 25% рост посылок; + 19%
платежей; + 13% переводов. Смелянский связывает это с улучшением качества
обслуживания.
Напомним, генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский предоставил
изданию "Комментарии" данные,
которые свидетельствуют о том, что реформирование "Укрпочты" тормозится из-за
того, что доходы – это регулируемые государством услуги, которые не покрывают
темпов роста расходов. По данным Смелянского, более 50% чистых доходов "Укрпочты"
– это регулируемые государством услуги, которые по состоянию на сегодня не
покрывают темпов роста расходов. Так, начиная с сентября 2020 года, все
регулируемые тарифы не учитывают новую минимальную зарплату. Тариф на доставку
прессы составляет 5000 грн, на доставку почты (письма) и пенсий – 4425 грн.
Тогда как минимальная зарплата в сентябре 2020 года равнялась 5000 грн, а в
январе 2021-го – 6000 грн.
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