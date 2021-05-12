«Укрпочта» решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долларов: что в нем особенного

ПАО "Укрпочта" объявило тендер на строительство первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра в Киевской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.



Новый автоматизированный сортировочный центр "Укрпочты"

Компания заявляет, что готова вложить в строительство сортировочного центра под ключ 50 млн долл. (с гарантией и эксплуатацией). Помещение хотят получить на одном из двух условий: инвестиционный договор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты".

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрпочта" в своем финансовом отчете 2020 года задекларировала 160 миллионов гривен прибыли. Однако уже за первые 3 месяца 2021 года национальный оператор почтовой связи понес убытки в размере 128 миллионов. Это лишь на 32 миллиона гривен меньше прошлогодней прибыль компании. По словам Игоря Смелянского, 50% прошлогодней прибыли, то есть 80 миллионов гривен, "Укрпочта" выплатит государству в виде дивидендов в бюджет. Он также отметил, что в 2020 году объемы работы компании значительно выросли: + 25% рост посылок; + 19% платежей; + 13% переводов. Смелянский связывает это с улучшением качества обслуживания.

Напомним, генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский предоставил изданию "Комментарии" данные, которые свидетельствуют о том, что реформирование "Укрпочты" тормозится из-за того, что доходы – это регулируемые государством услуги, которые не покрывают темпов роста расходов. По данным Смелянского, более 50% чистых доходов "Укрпочты" – это регулируемые государством услуги, которые по состоянию на сегодня не покрывают темпов роста расходов. Так, начиная с сентября 2020 года, все регулируемые тарифы не учитывают новую минимальную зарплату. Тариф на доставку прессы составляет 5000 грн, на доставку почты (письма) и пенсий – 4425 грн. Тогда как минимальная зарплата в сентябре 2020 года равнялась 5000 грн, а в январе 2021-го – 6000 грн.

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