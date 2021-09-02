"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда своих поездов: что происходит

Поезда компании "Укрзализныця" задерживаются по всей Украине. Об этом предупредили в пресс-службе компании в Facebook "Укрзализныци". Задержка поездов произошла из-за бешеной непогоды где-то на территории Украины и технические перебои от часа до пяти часов. В частности, как сообщили в компании-перевозчика, поезд Одесса — Черновцы задерживается дольше остальных, пассажирам придется ждать около пяти часов.

Укрзализныця, фото из открытых источников

Так, по состоянию на 9:30, 2 сентября, задерживаются поезда:

№274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5:00)



№82 Киев — Ужгород (3:00 30 минут);

№49 Киев — Трускавец (2:00)

№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2:00)

№12 Одесса — Львов (1:00 10 минут);

№108 Одесса — Ужгород (50 минут);

№58 Одесса — Ковель (45 минут);

№110 Львов — Херсон (45 минут).

Также в 9 утра в "Укрзализныце" также объявляли об опоздании поездов:

№791 Кременчуг — Киев (1:00 40 минут);



№38 Запорожье — Киев (1:00)

№26 Одесса — Рахов (40 минут);

№11 Львов — Одесса (40 минут).

Ранее, "Комментарии" писали о том , что компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках.

Подчеркнем, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности модернизации производства такого подвижного состава с участием украинского производителя.

Отметим, что в августе 2021 компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

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