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"Укрзализныця" срывает поставки угля на ТЭС – Министерство энергетики

От этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется

сегодня, 11:55
Автор:

Александра Якубовская

Министр энергетики Украины Алексей Кураков заявил, что "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ. Об этом пишет РБК-Украина.

"Укрзализныця" срывает поставки угля на ТЭС – Министерство энергетики

"Укрзализныця" - фото из открытых источников

Получается, что на сегодняшний день в Украине сложилась сложная ситуация с доставкой угля, поскольку "Укрзализныця" не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Также министр отметил, что эту проблему планируют решить в ближайшее время, поскольку от этого зависит ситуация с отопительным сезоном в Украине.

"Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", — добавил  Кураков.

На данное заявление министра энергетики, отреагировали представители "Укрзализныци". Заверив, что исправят ситуацию увеличением количества полувагонов для доставки угля. 

Также, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накопления угля. Поскольку, согласно информации министерства, по состоянию на 24 сентября на складах ТЭЦ и ТЭС находится 954,6 тыс. тонн угля, что на 153 тыс. тонн меньше утвержденного графика. При этом за последнюю неделю запасы угля на складах сократились ещё на 24 тыс. тонн.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что всем желающим предлагают помочь определиться с цветом ливреи поезда в рамках фирменной стилистики "Укрзализныця". Также "Укрзализныця" планирует закончить ремонт пассажирских вагонов до конца года.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrzaliznytsya-sryvaet-postavki-uglya-tes-1632730101.html
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