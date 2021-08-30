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"Укрзализныця" планирует закончить ремонт пассажирских вагонов до конца года

В этом году компания планирует модернизировать ещё 50 вагонов

сегодня, 16:54
Автор:

Татьяна Каптур

До конца текущего года "Укрзализныця" планирует провести ряд капитальных ремонтов пятидесяти пассажирских вагонов. Об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрзализныця" планирует закончить ремонт пассажирских вагонов до конца года

Укрзалізниця, фото из открытых источников

"С начала этого года компания провела ремонт уже семи пассажирских вагонов. Сейчас модернизированные вагоны ездят с  поездом Киев-Запорожье",- говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе компании рассказали, что готовится ещё одна партия из девяти вагонов. Соответствующий рейс будет представлен в сентябре.

"В ремонт входит обновление окон, кондиционер, системы для защиты от солнца. В купе возле каждого места есть розетки для  зарядки телефона и любого устройства, ну и климат-контроль", — добавляется в сообщении.

В компании отмечают, что такой восстановительный ремонт обходится гораздо дешевле, нежели цена одного нового вагона. К слову, это примерно тридцать млн грн за один новый вагон. А капитальный ремонт составляет всего шестнадцать млн грн.

Напомним, что в 2020 году, "Укрзализныця" за свои деньги приобрела почти 30 пассажирских вагонов. И 1406 вагонов были отремонтированы.

Ранее, "Комментарии" писали о том, что компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках.

Подчеркнём, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности модернизации производства подобного подвижного состава с участием украинского производителя.

Отметим, что в августе 2021 года компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/558440/
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