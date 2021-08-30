"Укрзализныця" планирует закончить ремонт пассажирских вагонов до конца года

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Татьяна Каптур
До конца текущего года "Укрзализныця" планирует провести ряд капитальных ремонтов пятидесяти пассажирских вагонов. Об этом информирует пресс-служба компании.
Укрзалізниця, фото из открытых источников
Также, в пресс-службе компании рассказали, что готовится ещё одна партия из девяти вагонов. Соответствующий рейс будет представлен в сентябре.
В компании отмечают, что такой восстановительный ремонт обходится гораздо дешевле, нежели цена одного нового вагона. К слову, это примерно тридцать млн грн за один новый вагон. А капитальный ремонт составляет всего шестнадцать млн грн.
Напомним, что в 2020 году, "Укрзализныця" за свои деньги приобрела почти 30 пассажирских вагонов. И 1406 вагонов были отремонтированы.
Ранее, "Комментарии" писали о том, что компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках.
Подчеркнём, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности модернизации производства подобного подвижного состава с участием украинского производителя.
Отметим, что в августе 2021 года компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".
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