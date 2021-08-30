"Укрзализныця" планирует закончить ремонт пассажирских вагонов до конца года

До конца текущего года "Укрзализныця" планирует провести ряд капитальных ремонтов пятидесяти пассажирских вагонов. Об этом информирует пресс-служба компании.

Укрзалізниця, фото из открытых источников

"С начала этого года компания провела ремонт уже семи пассажирских вагонов. Сейчас модернизированные вагоны ездят с поездом Киев-Запорожье",- говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе компании рассказали, что готовится ещё одна партия из девяти вагонов. Соответствующий рейс будет представлен в сентябре.

"В ремонт входит обновление окон, кондиционер, системы для защиты от солнца. В купе возле каждого места есть розетки для зарядки телефона и любого устройства, ну и климат-контроль", — добавляется в сообщении.

В компании отмечают, что такой восстановительный ремонт обходится гораздо дешевле, нежели цена одного нового вагона. К слову, это примерно тридцать млн грн за один новый вагон. А капитальный ремонт составляет всего шестнадцать млн грн.

Напомним, что в 2020 году, "Укрзализныця" за свои деньги приобрела почти 30 пассажирских вагонов. И 1406 вагонов были отремонтированы.

Ранее, "Комментарии" писали о том, что компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках.

Подчеркнём, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности модернизации производства подобного подвижного состава с участием украинского производителя.

Отметим, что в августе 2021 года компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

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