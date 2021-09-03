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"Укрзализныця" восстанавливает курсирования поездов до Авдеевки

Движение поездов было ограничено 28 августа через артиллерийский обстрел

сегодня, 15:15
Автор:

Хмільовська Інна

Поезда компании "Укрзализныця" с 4 сентября снова будут курсировать до Авдеевки. Об этом сообщили в пресс служба компании в Facebook "Укрзализныци". Движение поездов было ограничено 28 августа через артиллерийский обстрел российскими оккупантами на Донбассе с неподконтрольной Украины территории. Сейчас ситуация успокоилась и украинцы могут снова пользоваться услугами железнодорожного транспорта.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирования поездов до Авдеевки

Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников

Согласно информации, обнародованной УЗ в своем на Telegram-канале в пятницу, в частности, возвращаются к привычному графику движения поезда №136 / 135 Киев-Авдеевка, №825 / 826 Днепр-Авдеевка и пригородные.

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

"Укрзализныця" тогда заявила, что работников станции "Авдеевка" и пассажиров эвакуировали в укрытие. Пострадавших среди работников жд дороги, к счастью, не было.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда своих поездов . Задержка поездов произошла из-за бешеную непогоду где-то на территории Украины и технические перебои от часа до пяти часов. В частности, как сообщили в компании-перевозчика, поезд Одесса — Черновцы задерживается дольше, пассажирам придется ждать около пяти часов.

Отметим, что в августе 2021 компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

Читайте, также на портале "Комментарии" о том, что в одном из филиалов "Укрзализныци" насчитывали 2 млн гривен зарплаты людям , которые не выходили на работу.



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Источник: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/photos/a.1040356695998118/4624245464275872/
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