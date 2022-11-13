"Укрзализныця" запускает рейсы на оккупированные территории: подробности

Сегодня, 13 ноября "Укрзализныця" в сотрудничестве с интернет-платформой United24 запускает благотворительный проект под названием "Билеты к победе". Так, начиная с этого дня, граждане Украины смогут приобрести билет на рейс из Киева в Луганск, Донецк, Симферополь, Мариуполь и недавно освобожденный Херсон. Воспользоваться купленным билетом, конечно же, можно будет лишь после полной деокупации вышеуказанных городов.

фото тематическое, из открытых источников

В пресс-релизе компаний сказано, что покупка украинцами таких билетов, станет ничем иным, как символом надежды и большой веры в победу Вооруженных сил Украины.

"Пока что приобретенный билет можно просто хранить дома, пусть он напоминает о скорой победе Украины. Как только наши территории будут освобождены, мы сразу же займемся восстановлением движения на путях. Соответственные сообщения о дате и времени отправления первых поездов сразу же придут на телефоны клиентов", — говориться в сообщении.

В "Укрзализныци" рассказали, что стоимость билетов на все вышеперечисленные направления будет одинаковой. Так, к примеру, покупка плацкарта обойдется украинцам в 1000 гривен, купе – 2000 гривен, люкс – 5000 гривен.

Стоит также отметить, что все полученные средства от продажи билетов пойдут на благое дело. Деньги будут переведены через платформу United24 на покупку транспортных средств, которые соединят села и города на освобожденных территориях с железнодорожными узлами.

Также известно, что в связи с освобождением Херсона, первый рейс с Киева будет запущен именно в этот город.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине существенно подорожала свинина. Эксперты связывают это с постоянным отключением электроэнергии во многих городах Украины.

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