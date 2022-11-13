"Укрзализныця" запускает рейсы на оккупированные территории: подробности

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Vitalii Rozkariaka
Сегодня, 13 ноября "Укрзализныця" в
сотрудничестве с интернет-платформой United24 запускает благотворительный
проект под названием "Билеты к победе". Так, начиная с этого дня, граждане
Украины смогут приобрести билет на рейс из Киева в Луганск, Донецк,
Симферополь, Мариуполь и недавно освобожденный Херсон. Воспользоваться
купленным билетом, конечно же, можно будет лишь после полной деокупации
вышеуказанных городов.
фото тематическое, из открытых источников
В пресс-релизе компаний сказано, что покупка
украинцами таких билетов, станет ничем иным, как символом надежды и большой
веры в победу Вооруженных сил Украины.
"Пока что приобретенный билет можно просто
хранить дома, пусть он напоминает о скорой победе Украины. Как только наши
территории будут освобождены, мы сразу же займемся восстановлением движения на
путях. Соответственные сообщения о дате и времени отправления первых поездов
сразу же придут на телефоны клиентов", — говориться в сообщении.
В "Укрзализныци" рассказали, что стоимость
билетов на все вышеперечисленные направления будет одинаковой. Так, к примеру,
покупка плацкарта обойдется украинцам в 1000 гривен, купе – 2000 гривен, люкс –
5000 гривен.
Стоит также отметить, что все полученные
средства от продажи билетов пойдут на благое дело. Деньги будут переведены
через платформу United24 на покупку транспортных средств, которые соединят села
и города на освобожденных территориях с железнодорожными узлами.
Также известно, что в связи с освобождением
Херсона, первый рейс с Киева будет запущен именно в этот город.
Напомним, ранее издание "Комментарии"
сообщало, что в Украине существенно подорожала свинина. Эксперты связывают это
с постоянным отключением электроэнергии во многих городах Украины.
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