УЗ запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай

Украина 28 сентября запустила первый в истории контейнерный поезд в Китай с пиломатериалами. Маршрут поезда — от Киева до китайского города Сиань. Поезд переедет через четыри страны. В "Укрзализныце" отметили, что в дороге поезд пробудет 18 суток. Об этом сообщает 24 канал.

УЗ - фото из открытых источников

В информации сказано, что между Китаем и Украиной уже давно вели переговоры по развитию экспортного потенциала. Эту тему поднимал президент Владимир Зеленский во время Ялтинской Европейской Стратегии 2021.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%" — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Однако, Украина не может полностью использовать свое географическое положение, поскольку железнодорожная и портовая инфраструктура находятся в устаревшем состоянии. Как утверждает Кубраков, одной из приоритетных задач станет развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога".

"В сентябре мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными"- отметил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Александр Камишин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ. Не смотря на то, что от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона

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