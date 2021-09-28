УЗ запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай

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Александра Якубовская
Украина 28 сентября запустила первый в истории контейнерный поезд в Китай с пиломатериалами. Маршрут поезда — от Киева до китайского города Сиань. Поезд переедет через четыри страны. В "Укрзализныце" отметили, что в дороге поезд пробудет 18 суток. Об этом сообщает 24 канал.
УЗ - фото из открытых источников
В информации сказано, что между Китаем и Украиной уже давно вели переговоры по
развитию экспортного потенциала. Эту тему поднимал президент Владимир Зеленский
во время Ялтинской Европейской Стратегии 2021.
Однако, Украина не может полностью использовать свое географическое
положение, поскольку железнодорожная и портовая инфраструктура находятся в
устаревшем состоянии. Как утверждает Кубраков, одной из приоритетных задач станет
развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога".
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ. Не смотря на то, что от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона
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