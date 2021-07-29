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В Приват24 появилась новая функция

Вместе с Visa ПриватБанк запустил инновационный сервис

сегодня, 15:31
Автор:

Мокрик Анастасия

Крупнейший банк в Украине сообщил о вводе новой удобной функции в своей системе. Информация об этом появилась на официальной странице ПриватБанка в социальной сети Facebook.

В Приват24 появилась новая функция

Новая функция в Прииват24 - фото: ПриватБанк

Вместе с Visa банк запустил инновационный сервис. Отныне переводы денежных средств возможны по номеру телефона на карты других банков. В пресс-службе подробно рассказали, как пользователи смогут совершить данную операцию без карты:

1. Для начала нужно выбрать в меню графу "Перевод на карту", а далее потребуется нажать на телефонную книгу, которая там высветится.

2. Далее следует установить карту для списания средств и получения.

3. Завершающий этап — это подтверждение на подключение данной услуги. 

Таким образом вы сможете выбирать получателя из телефонной книги. Пользователи, которые пользуются приложением Приват24 и соответственно, имеют карту ПриватБанка, будут отмечены зеленой плашкой. Если же контакт пользуется картой другого банка — синей плашкой, а серая плашка будет говорить о том, что пользователь еще не подключён к услуге.

Напомним, что совсем недавно ПриватБанк сообщал о том, что в Сети был обнаружен сайт, использующий айдентику и логотип банка. Ресурс был создан мошенниками для выманивания денег у людей. Аферисты использовали ссылки на несуществующие инвестиционные проекты. Как позже оказалось, сайт был создан в США. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что появилась еще одна мошенническая схема, где аферисты под видом сотрудников ПриватБанка обманывают людей. жертву просят установить на свой телефон приложение для дистанционного управления смартфоном, далее мошенники получают доступ к личному кабинету. 


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Источник: https://www.facebook.com/114364555250747/posts/4390367894317037/?d=n
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