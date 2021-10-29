В России Burger King пожаловался антимонопольщикам на Telegram

Известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу РФ на мессенджер Telegram и его основателя. Об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на пресс-службу фаст-фуда.

Telegram. Фото: Pixabay

Жалоба была подана из-за правил новой рекламной платформы. Согласно пункту 5.9 правил Telegram, в мессенджере не разрешается реклама фастфуда, в том числе сетей ресторанов и доставки пиццы.

Как пишет издание фастфуд в этом смысле приравнен к алкоголю, табачным изделиям и наркотикам. В Burger King считают, что Telegram и Дуров игнорируют права и реальные интересы потребителей. Сеть бургерных настаивает на отмене запрета.

Московское управление ФАС зарегистрировало обращение 28 октября. На данный момент оно находится на рассмотрении.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Telegram запускает сервис официальной платной рекламы. Рекламные сообщения, которые в скором времени появятся в новостной ленте Телеграмм-каналов, почти ничего не изменят для рядовых пользователей. Но рекламодатели должны будут оплатить за эту возможность два миллиона евро, как указано в условиях сервиса. Отмечается, что Telegram не будет показывать рекламу в чатах, личных беседах или группах.



Также "Комментарии" сообщали о том, что Facebook могут оштрафовать на 36 миллионов евро. Дело касается "принудительного согласия", которое требует от пользователей дать свое подтверждение на сбор компанией их данных для использования платформы. Также группа активистов подала подобные жалобы против Instagram, Google и WhatsApp.

















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